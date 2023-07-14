營收減獲利增 大立光重返股王

股王大立光昨天舉行法說會，董事長林恩平昨天表示，八月訂單比七月更好，九月仍看不到，他並示警目前手機客戶普遍悲觀，沒有一家樂觀，「包括準備發表新機的客戶也是」，高規鏡頭賣不好，中低階相對好一些。

法人問及潛望式鏡頭進展，林恩平說，目前客戶仍以智慧型手機為主，導入潛望式鏡頭的客戶持續增加，市場趨勢顯示也有多家安卓手機陣營的最高端旗艦機種，都積極導入潛望式鏡頭。由於蘋果下半年將推出的iPhone 15可望迎來久違的升級，首度搭載潛望式鏡頭，採玻璃加塑膠（Ｇ+Ｐ）混合鏡頭設計。林恩平證實，各國客戶經歷貿易戰及景氣低迷後，態度轉趨積極、力求創造差異化，「潛望式鏡頭有各類規格，如果Ｇ+Ｐ混合鏡頭做出來的成像是好的，就有可能成為未來旗艦手機主流趨勢」。

大立光昨公布今年第二季稅後純益卅六點九五億元，季增百分之十二點三，每股純益（ＥＰＳ）廿七點六九元。其中，第二季營收八十一點九四億元、季減百分之十，為二○一四年第一季以來新低，不過獲利不減反增，單季營業外收入高達廿二點七一億元，預料多為匯兌收益進補加持；至於單季毛利率百分之四十九點二八、季減○點五六個百分點，優於預期。

大立光昨天股價收二四○五元，上漲四十五元，穩坐股王寶座。大立光、信驊前天同收在二三六○元，讓台股出現難得一見的雙股王情況，但昨天一開盤大立光就率先衝鋒，超越信驊，重返股王寶座。