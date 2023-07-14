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國安基金釋股 台積成金雞母

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國安基金昨天公布護盤績效。本報資料照片
國安基金昨天公布護盤績效。本報資料照片

國安基金管理委員會議昨天除公布半年報和最新的釋股進度，據透露，會中國安基金委員高度關注外資動向，央行在會中揭露相關數字，並指出外資上半年匯入金額雖創史上新高，但從七月起力道已有轉弱，因此外資動向將成為國安基金緊盯盤勢、繼續釋股的重點。

依規定，國安基金會在出清持股後三個月內公告釋股明細。據了解，國安基金已賣出的二一四億元持股，其中以護國神山台積電最多，其他還包括台達電、廣達、台塑、鴻海等，金融股則以兆豐金持股最多，由於七、八月上市公司陸續發放股利，若依台股平均殖利率水準百分之四計算，以及目前國安基金剩餘持股部位市值三九九億元來看，國安基金可望再實現約十六億元的股利收入。

與會人士指出，國安基金在會中分析下半年股市變數，仍與美國終端消費變化有關，通膨和升息趨勢仍是影響市場重點。國安基金內部評估，今年五、六月能順利執行釋股，也和所謂「巴菲特效應」有關，巴菲特帶動投資熱潮，外資也大舉加碼台股，國安基金能順利賣出台積電等主力部位，也是受惠於外資的加碼。

國安 外資 台股

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