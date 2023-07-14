國安基金賣股214億 賺46億

國安基金昨天舉行第二季例會並公布最新財報，揭露四月十三日終止護盤後的績效。根據國安基金委員會議通過的半年報，國安基金在五四五億元的持股部位中，截至六月底已賣出二一四億餘元，獲利四十六點二億元，收益率百分之廿一點五五；若合計所有已實現和未實現的利得，共有一二三點八四億元。

據了解，若加計國安基金在七月以來的釋股部位，國安基金已落袋為安的釋股利得已超過五十億元。針對截至六月底的持股帳面價值，國安基金指出，還持有股票市值三九九點五五億元，扣除持股成本三三○點六七億元，未實現資本利得六十八點八七億元。另外，融資利息四點○一億餘元及手續費用○點一七億餘元。

以國安基金剩餘未賣出的三三○點六七億部位來看，若國安基金出清所有持股，除了國安基金現行估算截至六月底止，包括股利在內的已實現及未實現的釋股利得一二三點八四億元，若後續股市能穩定在萬七以上，甚至上攻到一萬七千五百點以上，則國安基金的釋股利得很有機會再增加。

統計國安基金史上八次護盤的釋股利得，目前以二○○八年九月十九日、二○○○年十月三日的釋股利得三一九億、二二六億元分居前兩大；而國安基金這次護盤退場的釋股利得，目前光是落袋為安的四十六億已居第三大。

財政部次長、國安基金操盤手阮清華指出，國安基金釋股將以不影響市場為原則，不論是價或量都不能受影響，要穩健退場。

此外，知情人士透露，國安基金退場的要求已愈來愈嚴格，「看大盤指數也要看個股表現」，不但股市大盤下跌時不能賣，而且釋股標的股當天價格若下跌，國安基金也不能賣股，也就是大盤及個股價量的表現都要兼顧。

台股昨天上漲九十九點，大盤指數收在一萬七○六一點。對於國安基金釋股對台股影響，國安基金分析，以昨天指數和四月十三日的一萬五八○四點相比，指數上漲一二五六點、漲幅百分之七點九五，台股變動區間尚稱平穩，顯見國安基金退場對股市無負面影響。鑑於國際經濟情勢詭譎多變，國安基金仍持續關注各項國內外經濟情勢變動及影響情形，後續也將在不影響金融市場穩定原則下繼續釋股。