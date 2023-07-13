快訊

考生直呼難！NCC換照、ME TOO入題 112分科公民解答看過來

台股也不差！今年漲幅近20％ 主要亞股中僅次日本

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股示意圖。本報系資料庫
台股示意圖。本報系資料庫

台股今日上漲近百點作收，金管會證期局副局長張子敏指出，台股有基本面穩健的優勢，今年截至6月底本益比約16.46倍，現金殖利率達3.57%，若加計股票股利為3.66%，另外，國內上市櫃公司今年第1季稅前淨利為6,819億元，且今年截至6月底累計營收約18兆元，獲利金額及累計營收金額雖較去年同期減少12.05%，但均為歷年同期第三高。

今日亞股普遍上漲，台股收盤指數17,061.40點，上漲99.37點 漲幅0.59%，成交量4,648億元。統計今年以來的主要國家股市漲跌幅，截至7/12止，台股漲幅19.98%，相較日本漲幅22.42%、韓國漲幅15.13%、上海漲幅3.46%、深圳跌幅0.88%、新加坡跌幅2.34%、香港跌幅4.65%、美國道瓊漲幅3.62%，台股表現優於多數亞股。

若以日均量觀察，今年以來截至12日止，台股日均量2,538億元（集中市場），較去年同期日均量2,767億元，減少約8.29%；至於同期間新加坡減少18.45%、香港減少17.17%及韓國減少8.81%的日均量。

台股 亞股 金管會

延伸閱讀

7月台股期指漲162點

台股上漲99.37點 三大法人買超196.31億元

搭機注意！日本空服員七成曾被偷拍 想告卻一問題難成案「總算修法了」

【Daily Podcast】《BBC》性醜聞，英國報紙怎麼談？／日本藝人ryuchell之死，與日本的誹謗中傷問題

相關新聞

台股也不差！今年漲幅近20％ 主要亞股中僅次日本

台股今日上漲近百點作收，金管會證期局副局長張子敏指出，台股有基本面穩健的優勢，今年截至6月底本益比約16.46倍，現金殖...

台股上漲99.37點 三大法人買超196.31億元

台股今（13）日重返萬七大關，盤中最高一度來到17223.86，大盤指數終場收17061.4點，上漲99.37點，漲幅0...

台首顆自製氣象衛星獵風者9月升空 供應鏈股價強勢表態

隨著台灣第一顆自製氣象衛星獵風者將於9月正式升空，引動近來相關供應鏈轉趨強勢，今（13）日華泰電子（2329）持續大漲3...

夏季限定好股 五族群必漲題材

疫情過後的第一個暑假，縱然熱浪來襲，出國旅遊人數大增，內需消費市場也相當火熱，可留意相關概念股如航空、旅行社、飲料、遊戲及家電的營運狀況。

台股站上月線漲99點收17,061點 台積電漲7元收585元

美國CPI回到3%創26個月低，6月通膨放緩，帶動美股大科技股反彈，激勵台股今（13）日收盤再度站上萬七，上漲99.37...

潮水退去營收見真章 追出下一檔最悍強勢股！

台股上半年上漲約二成，有良好業績者才有機會在股市大漲一段後再度表現，台積電及下游代工大廠是指標；台幣貶值，外銷金額大者將有匯兌收益的紅包。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦