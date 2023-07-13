台股也不差！今年漲幅近20％ 主要亞股中僅次日本

台股今日上漲近百點作收，金管會證期局副局長張子敏指出，台股有基本面穩健的優勢，今年截至6月底本益比約16.46倍，現金殖利率達3.57%，若加計股票股利為3.66%，另外，國內上市櫃公司今年第1季稅前淨利為6,819億元，且今年截至6月底累計營收約18兆元，獲利金額及累計營收金額雖較去年同期減少12.05%，但均為歷年同期第三高。

今日亞股普遍上漲，台股收盤指數17,061.40點，上漲99.37點 漲幅0.59%，成交量4,648億元。統計今年以來的主要國家股市漲跌幅，截至7/12止，台股漲幅19.98%，相較日本漲幅22.42%、韓國漲幅15.13%、上海漲幅3.46%、深圳跌幅0.88%、新加坡跌幅2.34%、香港跌幅4.65%、美國道瓊漲幅3.62%，台股表現優於多數亞股。

若以日均量觀察，今年以來截至12日止，台股日均量2,538億元（集中市場），較去年同期日均量2,767億元，減少約8.29%；至於同期間新加坡減少18.45%、香港減少17.17%及韓國減少8.81%的日均量。