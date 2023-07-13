證交易所將舉辦證券商資通安全會議

為加強證券商重視資安議題，並全面提升資安防護能力，臺灣證券交易所預計於今 (2023) 年7月14日在台北君悅飯店3樓凱悅廳一區，舉辦2023年證券商資通安全會議。

會議由證交所總經理簡立忠主持，邀請全體證券商的資安長及資安相關主管參加，敦請證券期貨局長官蒞臨指導，另外證券櫃檯買賣中心及證券商業同業公會等周邊相關單位也共襄盛舉，預計約150人參加會議。

這次會議主題先由證交所宣導證券商資安檢查重點，並分享近年常見的檢查缺失案例，另邀請勤業眾信風險管理諮詢公司專家分享「國際資安認證-強化資安競爭力」及臺灣網路認證公司專家說明「資安防護下的數位身分驗證」等議題，會議目的在於請證券商確實依規建置網路安全防護措施，強化資安防護，加強資安人力，以零容忍為目標，打造證券商資安零風險的成果，以利成功接軌國際資本市場，提升全球化競爭力，進而於世界舞台展現台灣價值。