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台股上漲99.37點 三大法人買超196.31億元
台股今（13）日重返萬七大關，盤中最高一度來到17223.86，大盤指數終場收17061.4點，上漲99.37點，漲幅0.58%，成交量4,648.11億元，三大法人買超196.31億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超202.18億元，投信賣超15.61億元，自營商買超（合計）9.75億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.53億元，自營商（避險）買超18.28億元。
台股今上漲近百點，權王台積電（2330）終場收585元，上漲7元，漲幅1.21%，帶動大盤走勢，聯發科（2454）小幅度下跌，終場收680元，股價下跌5元，跌幅0.72%；大盤今日以電子股表現較為強勢，其中AI相關概念股中多檔個股相當亮眼，其中包含緯創（3231）、英業達（2356）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、緯穎（6669）等。
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