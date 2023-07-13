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走著瞧創新板掛牌直奔漲停 蜜月行情還有得瞧

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

信任科技服務商Gogolook今（13）日以「走著瞧-創」於創新板掛牌上市，掛牌價格215元，成為創新板首家新經濟軟體公司，走著瞧早盤直接跳空漲停236.5元，大漲21.5元，順利展開蜜月行情。

走著瞧推出一系列信任科技解決方案，運用AI（人工智慧）與數據技術，成功建立起東亞及東南亞最大防詐資料庫；走著瞧執行長郭建甫表示，台灣具備地緣優勢，即使中國大陸軟體開發能力也很強，但他們的軟體大多是做給自己用的，並非是面向亞洲或全球市場，這正是台灣的機會。

走著瞧旗下三大產品線包含消費者端與企業端的信任雲服務，以及金融科技為首的商業服務，應用對象涵蓋電信、金融、電商與支付等多元產業場景；Gogolook今年上半年展現更強勁的成長動能，累積營收達3.72億，較去年同期增加100%，創下歷史新高。

走著瞧指出，防詐產業正處於初期成長階段，剛性需求不易受景氣影響，經過多年積累的技術，在產品線和跨國戰線上皆取得初步實績，將持續透過 AI，研發防詐技術並招募海外人才。

軟體 創新板

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