7/13【早晨財經速解讀】 美CPI回歸 3% 時代 核心通膨真有解?標普再創今年新高 台積電ADR漲2.6%
美元周三（12日）貶至一年多來最低，因數據顯示美國6月消費者物價漲幅放緩，這代表聯準會（Fed）今年可能只需再升息一次。
美元指數12日盤中觸及100.51的2022年4月以來最低，盤尾下滑1.19%，報100.52，寫下2月初以來最大單日百分比跌幅。
美國通膨報告公布後，瑞郎兌美元升至2015年以來最高水準，一度達0.8660瑞郎；日圓兌美元大漲逾1%，鞏固稍早日圓匯率升破140的漲勢；歐元兌美元升至1.11，英鎊兌美元觸及1.30，這兩者匯率都達到逾一年來最高水準。
市場認為只須再升息一次
數據顯示，美國6月核心消費者物價指數（CPI）僅上漲0.2%，為2021年8月以來最小的月比增幅，預期為上漲0.3%。核心CPI年比上漲4.8%，為兩年多來最小增幅，市場預期為增加5%。
Monex Europe外匯分析主管Simon Harvey表示：「今天公布的核心通膨數據低於預期，強化我們的基本情境和市場對聯準會上次利率決議的初步解讀，即本輪周期將只再升息一次。」
他補充說，通膨數據「導致美元延續了非農就業報告後的跌勢，美元兌被嚴重低估且對美債殖利率敏感的貨幣的跌勢依然最為明顯，如挪威克朗、瑞典克朗和日圓」。
各國通膨現況
美國利率期貨市場仍顯示，交易員壓倒性地預期聯準會在7月25-26日的會議上將把政策利率區間上調1碼，至5.25%-5.5%，但現在預期年底前再次升息的可能性下降至約25%，報告公布前為約35%。
歐元兌美元一度觸及去年3月以來最高的1.1140美元，尾盤上漲1.09%，報1.1129美元。
野村G10高級外匯策略師Jordan Rochester在報告中表示，他正在提升對歐元/美元多頭交易的信心，目標是歐元在9月底前升至1.14美元。此前的目標是1.12美元。
他說，歐元區經濟成長的壞消息已經被消化，而在美國，「通膨放緩的壓力......正變得更清晰，核心CPI低於市場預期。」
美元兌日圓一度觸及六周最低的138.16日圓，盤尾報138.50日圓，貶值1.3%。
英鎊兌美元一度創下1.30美元的15個月新高，盤尾報1.2984美元，上漲0.4%。英國央行將進一步升息以抑制通膨的預期推動了英鎊的漲勢，英國通膨在所有主要經濟體中最高。
加拿大帝國商業銀行外匯策略全球主管Bipan Rai說：「這為聯準會緊縮周期接近尾聲的觀點增添了說服力」，「而對於其他幾個主要央行的利率路徑，我們不能肯定地這麼說，這是美元走軟的一個強力訊號。」
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