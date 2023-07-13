快訊

日本人的三國志遊戲，如何影響大眾文化與歷史觀？

國1南向322.7K永康路段3車連環撞釀1車翻覆 回堵5公里

首季房價所得比創史上次高 相當不吃不喝9.72年才能買房

7/13【早晨財經速解讀】 美CPI回歸 3% 時代 核心通膨真有解?標普再創今年新高 台積電ADR漲2.6%

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美元周三（12日）貶至一年多來最低，因數據顯示美國6月消費者物價漲幅放緩，這代表聯準會（Fed）今年可能只需再升息一次。

美元指數12日盤中觸及100.51的2022年4月以來最低，盤尾下滑1.19%，報100.52，寫下2月初以來最大單日百分比跌幅。

美國通膨報告公布後，瑞郎兌美元升至2015年以來最高水準，一度達0.8660瑞郎；日圓兌美元大漲逾1%，鞏固稍早日圓匯率升破140的漲勢；歐元兌美元升至1.11，英鎊兌美元觸及1.30，這兩者匯率都達到逾一年來最高水準。

市場認為只須再升息一次

數據顯示，美國6月核心消費者物價指數（CPI）僅上漲0.2%，為2021年8月以來最小的月比增幅，預期為上漲0.3%。核心CPI年比上漲4.8%，為兩年多來最小增幅，市場預期為增加5%。

Monex Europe外匯分析主管Simon Harvey表示：「今天公布的核心通膨數據低於預期，強化我們的基本情境和市場對聯準會上次利率決議的初步解讀，即本輪周期將只再升息一次。」

他補充說，通膨數據「導致美元延續了非農就業報告後的跌勢，美元兌被嚴重低估且對美債殖利率敏感的貨幣的跌勢依然最為明顯，如挪威克朗、瑞典克朗和日圓」。

各國通膨現況

美國利率期貨市場仍顯示，交易員壓倒性地預期聯準會在7月25-26日的會議上將把政策利率區間上調1碼，至5.25%-5.5%，但現在預期年底前再次升息的可能性下降至約25%，報告公布前為約35%。

歐元兌美元一度觸及去年3月以來最高的1.1140美元，尾盤上漲1.09%，報1.1129美元。

野村G10高級外匯策略師Jordan Rochester在報告中表示，他正在提升對歐元/美元多頭交易的信心，目標是歐元在9月底前升至1.14美元。此前的目標是1.12美元。

他說，歐元區經濟成長的壞消息已經被消化，而在美國，「通膨放緩的壓力......正變得更清晰，核心CPI低於市場預期。」

美元兌日圓一度觸及六周最低的138.16日圓，盤尾報138.50日圓，貶值1.3%。

英鎊兌美元一度創下1.30美元的15個月新高，盤尾報1.2984美元，上漲0.4%。英國央行將進一步升息以抑制通膨的預期推動了英鎊的漲勢，英國通膨在所有主要經濟體中最高。

加拿大帝國商業銀行外匯策略全球主管Bipan Rai說：「這為聯準會緊縮周期接近尾聲的觀點增添了說服力」，「而對於其他幾個主要央行的利率路徑，我們不能肯定地這麼說，這是美元走軟的一個強力訊號。」

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

CPI 聯準會 通膨 美國 指數

延伸閱讀

馬斯克為何突然關心台灣網路？ 專家揭原因：怪不得他總悲觀看兩岸關係

賣00878賺2萬 網分兩派戰翻！遭嗆「賣太早」：之後25元股利跟著上來

00878突破2字頭…還要繼續「存」嗎？ 她分析：要把時間成本考慮進去

康舒（6282）股票抽籤！ 專家：預計報酬近30％…難得張數多人人有機會

相關新聞

7/13【早晨財經速解讀】 美CPI回歸 3% 時代 核心通膨真有解?標普再創今年新高 台積電ADR漲2.6%

美國通膨報告公布後，瑞郎兌美元升至2015年以來最高水準，一度達0.8660瑞郎；日圓兌美元大漲逾1%，鞏固稍早日圓匯率升破140的漲勢；歐元兌美元升至1.11，英鎊兌美元觸及1.30，這兩者匯率都達到逾一年來最高水準。

超微執行長蘇姿丰將訪台 新一波AI概念股躍盤面新焦點

超微執行長蘇姿丰下周訪台將比市場預期的時間更早公開露臉，引爆新一波AI熱潮。法人指出，近期廣達、緯創、緯穎等AI概念股漲...

就市論勢／載板節能航太 帶勁

進入下半年以來，台股呈現區間震盪整理態勢，昨（12）日加權指數在平盤上下震盪，收盤上漲63點，收在16,962點，整體成交金額3,539億元，表現仍以AI相關主題最強勢。

生技月起跑！投信、自營喊衝藥華藥等個股 成台股盤面新亮點

生技月報到！產業話題發燒之際，業績近月以來也逐漸加溫，也吸引法人買盤開始轉向、搶搭生技列車，其中，投信、自營商開始喊衝族...

上半年營收翻倍 新創獨角獸Gogolook明登創新板

新創獨角獸Gogolook明（13）日將以「走著瞧-創」名稱、股票代碼「6902」於證交所創新板掛牌上市，率先成為創新板...

台股上漲63.12點 三大法人賣超17.59億元

台股今（12）日呈現狹幅震盪，大盤指數終場收16962.03點，上漲63.12點，漲幅0.37%，成交量3494.77億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦