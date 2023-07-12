台股上漲63.12點 三大法人賣超17.59億元

台股今（12）日呈現狹幅震盪，大盤指數終場收16962.03點，上漲63.12點，漲幅0.37%，成交量3494.77億元，三大法人賣超17.59億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超56.31億元，投信買超16.51億元，自營商買超（合計）22.19億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.16億元，自營商（避險）買超30.36億元。

台股小幅上漲，權王台積電（2330）尾盤翻紅，終場收578元，上漲1元，漲幅0.17%，聯發科（2454）小幅度下跌，終場收685元，股價下跌1元，跌幅0.14%；台股今呈現9千金，M31（6643）尾盤攻上漲停1075元，創下歷史新高價，祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）雙雙跌出千金股行列，而大立光（3008）以及信驊（5274）終場皆收2360元，並列股王。