千金股大洗牌！M31漲停入列九千金 創歷史新高價
今日台股持續於平盤上下狹幅震盪，尾盤拉高上揚，終場收16,962點、上漲63點，M31（6643）昨日收978元，今（12）日以1,010元跳空開高並持續震盪向上，於尾盤攻上漲停1,075元，上漲97元，創下歷史新高價，並列入千金股行列。祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）今日走勢則較為疲軟，雙雙跌出千金股行列，祥碩下跌32元至998元、跌幅3.1%；譜瑞-KY下跌17元至988元、跌幅1.6%。
M31為矽智財（IP）廠，根據先前報導，法人認為，M31的基礎元件IP與高速傳輸介面IP產品線，都有機會在AI應用浪潮中受惠，該公司下半年表現將優於上半年，下半年業績逐季成長，全年業績可望續創新高。今日股價在AI再度成為盤面主流之帶動下，收盤首度突破千元大關，並創下歷史新高。
今日盤面千金股有：大立光（3008）、信驊（5274）、力旺（3529）、世芯-KY（3661）、旭隼（6409）、緯穎（6669）、創意（3443）、M31、亞德客-KY（1590）。
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