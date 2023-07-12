緯創攻頂！利多輪動 早盤爆量13萬張衝上漲停

緯創（3231）今年股價走勢爆發，受惠外資給予「超越大盤」評等，及印度賣廠案再傳新進度等利多輪動，帶股價持續上漲創高，今（12）日以118元開高走高，早盤帶量飆漲，上午10點以124元成功衝上漲停，上漲11元、漲幅9.73%，成交量達13.75萬筆，相當驚人。

近日緯創印度廠傳將在8月正式出售給印度塔塔集團，預計成交價超過 6 億美元（約合新台幣188億元），待交易完成也代表緯創正式退出iPhone 代工市場，而塔塔有望承接原先緯創拿下的部分組裝訂單，不過針對印度廠出售進度，緯創重申，公司不予置評，有關實際情況及最新訊息，仍以正式公告為主。

據了解，蘋果iPhone主要由緯創、富士康等台灣科技巨頭組裝，而近日蘋果力圖讓產品生產基地多元化，不再集中於中國，並要在印度打造技術生產據點，塔塔的交易案將推動印度打造來自本土的競爭者，來挑戰中國在電子業的主導地位。

隨美中地緣政治升溫，身為電子五哥之一的緯創，也面臨全球產能重新調整的考驗。緯創日前透露，全球據點布局考量，主要在於如何支援客戶各種產品開發需求，以提供最佳服務而作全盤規劃與布局。

據資料顯示，緯創為讓客戶可以直接與緯創位於北美、歐洲及亞洲各地的研發團隊聯繫，在挑選生產製造及後製服務據點時，都會以最適當地點設廠，至於印度廠則是2016年前往印度蓋建，隨著美中貿易戰升溫，緯創再度開始調整全球產能，而這次印度廠賣廠動向也成為市場焦點。