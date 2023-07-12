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美系外資上修目標價 緯創、緯穎早盤再衝歷史新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創資通。記者吳康瑋／攝影
緯創資通。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）近期利多連連，挾AI題材走勢狂飆，並獲美系外資上修評等為「超越大盤」，調整目標價從47元上修至135元，今（12）日以118元開出，隨即帶量衝波段新高，早盤成交張數達8.4萬張，9點半股價更直接拉升至123元，漲幅達8.84%，直逼漲停。

緯創今年走勢大爆發，大獲買盤青睞，近日成交單量高居不下，帶動股價穩健飆漲，從年初不到30元，直接起飛，不僅成功超車鴻海收盤價，更坐穩電子代工股后的地位，此外，美系外資也同時上修緯創伺服器子公司緯穎（6669）的評等，改至「超越大盤」，並將其目標價從960元上修至1775元。

對此，緯穎今（12）日以1660元開高走高，早盤一度衝上1710元，上漲逾50元，漲幅超過3.3%，走勢驚人，而緯穎與母公司緯創也同創歷史新高，寫下新天價紀錄。根據最新的AI伺服器採購數據，大摩估計今年AI資本支出將占雲端資本支出的25~30%。假設需求推動明年出貨量加速成長，則明年雲端資本支出將成長25%以上。

緯創 緯穎

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