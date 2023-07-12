7/12【早晨財經速解讀】 二手車價格重跌 6月核心CPI有望大降?六大科技巨頭佔比過五成 那指100權重被迫調整

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聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周二（11日）收漲，道瓊指數勁揚超過300點，標普500指數突破4,400點關卡，市場預期周三公布的美國通膨數據放緩，因而出現樂觀情緒，此外，油價上漲也帶促使能源股領漲大盤。

道瓊工業指數11日收盤上漲317.02點，漲幅0.93%，報34,261.42點；標普500指數上漲29.73點，漲幅0.67%，報4,439.26點；那斯達克指數上漲75.22點，漲幅0.55%，報13,760.70點。

費城半導體指數小漲0.05%至3,653.53點。

投資者人正在尋找物價壓力是否減弱、聯準會升息周期是否接近尾聲的進一步線索。美國消費者物價指數（CPI）將在周三出爐，周四將公布生產者物價報告。多位聯準會官員本周表示，可能需要進一步升息以抑制通脹，但緊縮周期的尾聲已經臨近。

摩根大通上漲1.6%，Jefferies在摩根大通周五公布財報前，將其股票評級上調至「買進。多家銀行周五將公布財報，預期華爾街銀行上季利潤將有所增長，利息付款增加有望蓋過交易量減少的影響。標普銀行股指數上漲1.5%。

隨著油價大幅上漲，能源類股大漲。

Ingalls&Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey表示：「很高興看到市場在財報公布前漲勢越來越廣。我們將看到很多數據......對第3季的預期也是一個關切點，關注企業在財報中可能給出的任何財測指引。」

標普500指數今年迄今已經上漲15.6%，科技類股在此期間大漲40%。

電玩遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）大漲10%，此前美國法官裁定微軟可以繼續執行收購該公司的計畫。動視暴雪是標普500指數當日漲幅最大的個股之一。

雲端服務業者Salesforce上漲3.9%，此前該公司表示將上調部分雲端運算和行銷工具的價格，這是七年來首次。

亞馬遜上漲1.3%，本周將進行「會員日」（Prime Day）48小時促銷購物活動。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

指數 標普 美國 通膨

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