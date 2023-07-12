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【即時短評】加嚴外役監條例慢吞吞 背後什麼文章？

台股反攻 外資終止連五賣

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

美股費半指數大漲激勵，加上台股短線跌深，配合外資連五賣後轉賣為買，激勵昨（11）日盤中在以台積電為首的AI股領軍反攻下，終場指數大漲246點、收16,898點，成交量擴增至3,199億元，暫免探底危機。法人指出，短線行情上檔有壓，近期將以震盪整理為主。

加權指數昨日上漲1.4%，價漲量增收復5日線。盤面電子重掌攻堅大旗，電腦及周邊、半導體、零組件等類股表現強勢，金融也上漲1.5%，傳產如水泥、汽車、生技等相對弱勢。此外，傳出超微執行長蘇姿丰將於19日來台，激勵超微概念股如威盛、華擎、緯創、緯穎、廣達等大漲。

台股震盪加劇，不過電腦及周邊類股指數受多頭買盤追捧，昨日更隨盤勢大漲，類股指數收212.28點，創歷史新高；光電類股指數也收38.51點，創波段反彈新高，成為市場買盤高度關注強勢焦點。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

籌碼面看，三大法人買超190.2億元，外資期貨淨多單增加1,985口至4,204口，現貨買超159.3億元，買超群創、友達、華航、長榮航、緯創等為主，期現貨同步偏多操作；投信買超0.8億元，自營商買超30.1億元。八大公股行庫連買五日後轉賣，順勢調節43.9億元。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，電腦及周邊族群第2季庫存調整完畢，基本面表現符合預期，半導體、AI未來也仍會是盤面主流。金控因獲利並沒有太差，加上位階較低，補漲也算合理。

蕭乾祥認為，大盤已漲了半年，需要休息，加上17,500點為大量套牢區，不會那麼快突破，漲多拉回整理算正常。只要季線16,352點有守，多頭格局就沒有改變，預計短線會在16,500點至萬七間震盪整理，不過目前都沒有悲觀的理由。

台新投顧副總經理黃文清表示，短線行情預期會以震盪整理為主，之前市場擔心指數回測季線，不過看來不會發生，但上檔月線17,034點仍有反壓。AI相關族群短線的確很強，但本益比很高，追價需留意；光電族群來看，面板位階低，需求已經回升且報價走揚；光學鏡頭第3季將受惠旺季效應，因此都可留意。

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