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艾瑪斯AMAX申請上市案 證交所明日審查

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
臺灣證券交易所訂明（12）日召開有價證券上市審議委員會第783次會議，將審議艾瑪斯科技控股（6933）申請股票上市案，此為今年首家申請股票第一上市的外國企業。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
臺灣證券交易所訂明（12）日召開有價證券上市審議委員會第783次會議，將審議艾瑪斯科技控股（6933）申請股票上市案，此為今年首家申請股票第一上市的外國企業。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

臺灣證券交易所訂明（12）日召開有價證券上市審議委員會第783次會議，將審議艾瑪斯科技控股（AMAX Holding Co., Ltd.）（6933）申請股票上市案，此為今年首家申請股票第一上市的外國企業。

艾瑪斯科技控股董事長為倪小菁，為開曼控股公司Suite 102, Cannon Place, North Sound Rd., George Town,Grand Cayman, Cayman Islands，實際營運主體為位於美國的AMAX Engineering Corporation、蘇州超集信息科技有限公司；實收資本額為新台幣3.61億元、淨值為11.77億元。

艾瑪斯科技控股主要產品是AI高效能運算、高密度伺服器和存儲、液冷整機櫃解決方案，2020年稅前純損2,515萬元，每股稅後虧損0.54元，2021年開始轉虧為盈，當年稅前純益2.63億元，2022年稅前純益9,284.9萬元，今年首季9,284.9萬元，每股稅後純益依序為6.9元、5.1元、1.81元。

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