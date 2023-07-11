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台股反彈上漲246點收16,898點 台積電漲12元收577元

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

美股反彈，利空因素緩和，AI概念股整理後上揚再度帶動台股今（11）日上漲246.11點，收盤指數16,898.91點，成交量3,148.52億元，台股今日增量站上五日均線；台積電（2330）收盤上漲12元，收盤價577元。法人表示，台股跌深反彈，在國際美元近期跌幅較深的情況下，亞幣貶值壓力減輕，降低外資大賣的機率，上周整理過後的AI概念股今日轉強，帶動台股再度上攻。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，目前AI還是盤面主流，上周整理完之後今日轉強帶動台股上揚，只是AI概念股目前累計漲幅較大，股價漲幅高達二至三倍時，較不建議追高。

近期來看，短線操作可關注金融股，上半年獲利良好，股價跌幅較深，可考慮以短線進出操作；此外，iPhone相關概念股基期低，題材發酵可能待7月營收公布，比較有機會表現；而長線布局上，可以關注記憶體族群，應該可以確定第2季為谷底，第3、4季有機會好轉。

今日盤面恢復為十千金，強勢的有：大立光、緯穎。

高於500元以上的高價股中，強勢的有：M31、材料-KY、健策、鈊象、弘塑、台積電、寶雅。

今日成交量大的強勢股：華航、長榮航、緯創、群創、英業達、中環、廣達、威盛、光寶科、友達。

今日成交量大卻走跌者：台亞、瑞智、星通、太極、飛宏。

今日成交金額大且走高者：緯創、廣達、台積電、緯穎、光寶科、智原、威盛、長榮航、英業達、啟碁。

今日成交金額大卻走勢疲軟者：世芯-KY、創意、台亞、星通、東哥遊艇。

台積電 台股 概念股

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