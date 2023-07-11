7/11【早晨財經速解讀】台幣再貶今年新低!4%是10年期美債的 起點or終點?
美國10年公債殖利率漲破4%大關，吸引國內投信、壽險業加碼海外投資，與熱錢一同搶購美元匯出，新台幣匯率昨（10）日收盤續貶5.5分，以31.385報收，連四貶並為近八個月低點，總成交量為14.4億美元。近四個交易日以來，新台幣匯率累計貶值2.69角。
匯銀主管透露，外資昨天續匯出7億美元，另外，國內投信、壽險業為加碼美債而搶購美元，使美元需求大增，儘管出口商蜂擁進場拋匯，仍不敵熱錢、投信與壽險三股力道的匯出潮，新台幣匯率盤中最低貶至31.394元，最多貶值6.4分。
匯銀主管指出，受到美10年債殖利率漲破4%影響，自上周四、五開始，匯市湧現投信、壽險的買匯潮，金融機構研判，美債殖利率漲破4%為近期較難見到的高點，此時布局美債，未來美國聯準會停止升息後，美債殖利率有機會下跌，金融機構有賺進資本利得的機會。
央行統計顯示，美元指數昨天下跌0.74%，主要亞洲貨幣有升有貶，日圓匯率強彈0.7%，星元匯價升值0.3%，人民幣匯率漲0.02%；韓元匯價下跌0.11%，新台幣兌美元貶值0.18%、淪「最弱亞幣」。
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