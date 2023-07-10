台股收小黑 專家：若未能站回月線將維持整理格局

台股今天收盤微幅下跌11點、跌幅0.07%，指數收在1萬6652.8點，成交金額下滑至2675億元。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，目前指數仍落於月線之下，加上市場在等待第二季財報數據，若大盤未能回到月線之上，則預料指數將維持整理格局，短線先視能否回升至6月初的長紅K收盤位置。

廖炳焜表示，今年來漲多的AI主題需要基本面驗證，7月中旬進入財報季前後恐較為震盪，且不排除有獲利了結的可能性，然而AI需求將於2024年呈現快速爆發，加上庫存去化有機會於第三季落底，利率政策的影響性也逐漸鈍化，均有助於長期股價表現。

不過，廖炳焜提醒，美國擬限制中國大陸企業使用美國公司雲端服務，而大陸將於8月開始限制鎵及鍺金屬產品出口，目前大陸的鎵礦產量占全球9成以上，鍺礦則占全球4成，為全球最大的鍺生產國，短期台廠相關供應鏈多有對應方式與替代管道，然長期的出口管制影響仍需觀察。

整體來說，廖炳焜說，看好半導體庫存修正後往往能帶動新一波多頭行情，且在生成式AI的驅動下，有利於下半年電子業重回成長軌道，目前看好產業仍以AI相關為主，其次為儲能相關，傳產則以航運觀光較佳，操作上建議聚焦題材股、下半年業績成長股。