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台積電第2季營收4808.41 億元 符合預期

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電今公布6月營收。圖/聯合報系資料照片
台積電今公布6月營收。圖/聯合報系資料照片

台積電 (2330）今 (10) 日公布6月合併營收1564.04 億元，月減11.4%，第2季合併營收4808.41 億元，季減5.5%，符合財測預期，但為近六季低點；上半年合併營收9894.74億元，年減3.5%。

由於台積電5奈米在5、6月月接到急單，一般預料，最快急件也要9月才能交貨，加上台積電先前提出庫存調整恐延長到第3季，第3季恐旺季不旺。法人預估第3季將季增一成，低於旺季逾15%的水準，但第4季仍將維持季增。

台積電訂7月20日召開法說，公布第2季財報，並針對景氣動向、半導體市場庫存去化、高效能運算相對應 CoWoS產能擴張影響、明年資本支出與 3 奈米製程產能布建及2奈米研發和海外布局新進展等提出說明。

台積電

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