台股翻黑跌11點收16,652點 台積電收平盤565元

台股今（10）日開高走低，早盤漲逾百點，盤中翻黑，終場下跌11.41 點，收盤指數 16,652.8點，成交量2,667.66億元。台積電（2330）平盤作收，收盤價 565元。法人表示，短線指數恐延續弱勢格局，可靜待指數止穩後分批布局。

國泰證期研究部指出，在台幣弱勢之下，外資操作轉趨保守，加權指數由高檔快速拉回，外資期貨留倉由多轉空，現貨操作多站在賣方， 但長線的借券賣出餘額並未快速增加，顯示外資短線轉為保守但長線並未悲觀，內資操作相對偏多，投信賣超趨緩，政府基金持續積極護盤，且融資餘額緩步增加，短線有望給與下檔支撐，但台股主導權仍在外資，後續仍待外資在期現貨轉多，借券餘額滑落，指數才有望再次轉強，短線指數恐延續弱勢格局，建議靜待指數止穩後分批布局。

今日盤面為九千金，強勢的有：世芯-KY、創意、緯穎。

高於500元以上的高價股中，強勢的有：亞德客-KY、M31、穎崴、和泰車、富邦媒、鈊象、東哥遊艇、弘塑。

今日成交量大的強勢股：瑞智、開發金、星通、群創、大亞、啟碁、太極、新光金、台亞

今日成交量大卻走跌者：緯創、陽明、康舒、仲琦、大同

今日成交金額大且走高者：技嘉、智原、廣達、緯穎、啟碁、世芯-KY、創意、華星光、星通、先進光

今日成交金額大卻走勢疲軟者：緯創、聯發科、長榮、陽明、信驊