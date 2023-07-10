7/10 【早晨財經速解讀】回檔開始 台六月出口重跌 非農不如預期 聯準會還要升息幾次?

美國股債市上周雙雙下跌，經濟數據表現強健，強化投資人認為聯準會（Fed）本月底還會繼續升息的預期心理。在目前股價偏高的格局下，美股恐怕不容易因為企業即將展開的財報季而大漲。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股債雙跌 財報季罩陰霾

道瓊工業指數上周五（7日）跌187點，標普500和那斯達克綜合指數各跌0.3%和0.1%；道瓊一周跌幅2%；標普和那指各跌1.2%和0.9%。

倒是台積電ADR上周五上漲0.8%，較台北交易溢價高達11.1%。費城半導體指數變動不大，一周下來各跌0.7%和2.6%。

最新經濟數據再度掀起投資人原先的疑慮，即經濟熱絡將促使Fed升息高於市場預期。例如上周四公布的民間就業人數增加49.7萬人，遠高於分析師原估的22萬個，6月服務業採購經理人指數也上升到53.9。強健的經濟數據推高公債殖利率，10年期公債殖利率升至4.047%，創下5月來最大的單周漲幅。2年期公債殖利率連五周上揚，至4.931%。

分析師指出，本周二公布的6月消費者物價指數（CPI）將成為評估Fed升息路徑更重要的依據。

投資人也將關注本周拉開序幕的第2季財報季。摩根大通、富國銀行、花旗集團將於周五公布業績；達美航空和百事可樂也將在本周公布財報。

不過，美股恐怕不容易因為財報季表現而大漲，原因在於本益比偏高。標普500指數已較去年10月低點漲了23％，按預估獲利計算的本益比已高達19.2倍。

Fed下半年升息恐不只一次

債市賣壓促使公債殖利率攀升至逾十年來的最高點，也讓投資人對Fed下一步的行動感到疑惑。由於經濟數據幾乎已經確定7月升息，焦點已轉向至9月，市場分歧巨大。現在有45%的機率，到年底會升息一次。通膨可能是決定性的因素。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）7日表示，聯準會（Fed）決策官員正處在既能讓通膨降溫、又不會觸發經濟衰退的「黃金路徑」上，此路可能涉及今年再升息兩次；美國前財政部長桑默斯則警告，6月非農就業數據很「熱」，有必要進一步升息。

古斯比接受CNBC專訪時，指出美國最新公布的就業數據顯示勞動市場降溫，「我們正以可持續的步調行進，這是我們需要為通膨做的…Fed首要目標是壓低通膨，我們將取得成功，如果同時不誘發經濟衰退，會是個勝利，是一條黃金路徑，我覺得我們正處在這條黃金路徑上…這可能涉及到今年再升息兩次。」

葉倫結束訪陸後說美中關係迎接「更堅實基礎」

美國財政部長葉倫在結束北京四天訪問行程後的記者會上，強調與中國貿易的好處，並向持懷疑態度的中方官員強調，美國對供應鏈中範圍有限的領域進行「多樣化」的行動與脫鉤不同。葉倫和國務院副總理何立峰進行了五小時「坦誠、建設性」的會晤。

此外，葉倫接受CBS訪問時說，她並未排除美國經濟衰退可能性。她表示，通膨仍然過高，經濟增速放緩是「合適且正常的」。

油價勁揚 攀九周高點

原油價格7日大漲近3%，躍上九周來高點，並且連續第二周收紅，反映石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）的減產決定加深供應顧慮，以及技術性買盤湧現，凌駕主要國家進一步升息可能抑制經濟成長並降低原油需求的擔憂。

布蘭特原油9月期貨7日收漲1.95美元，漲幅2.6%，以每桶78.47美元作收，是5月1日來最高收盤價。美國西德州中級原油8月期貨漲2.06美元，漲幅2.9%，以每桶73.86美元收盤，是5月24日來最高。兩種指標期貨價格周線漲幅各約5%。

大陸擴產 全球塑膠業有壓

中國大陸20項以上的新石化計畫今年都將陸續完工投產，涵蓋諸多塑膠原料，預料未來幾年將對全球塑膠業景氣造成壓力，業者獲利率亦將走軟，預料對台塑、樂天化工、湖南煉油等亞洲廠商的衝擊最大。

彭博資訊報導，ICIS顧問公司指出，儘管中國大陸部分新增的產量將供內銷，但由於中國大陸經濟疫後復甦力道低於預估，加上投資過多導致供給過剩，因此生產乙烯、丙烯等石化原料的報酬率將萎縮。今年6月獲利率已比2019年的水準低40%，未來更加看淡。