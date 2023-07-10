最後機會！英業達除息秀壓軸登場 每股1.5元這天入袋

隨著一年一度的股東會旺季圓滿落幕，緊接著各大廠除息秀也將輪番上陣，統計本周將有166家上市櫃公司將陸續進行除息，合計發放的現金股息高達1,397億元，預計將成為台股市場新的一波資金活水。其中，代工大廠英業達（2356）將作為電子五哥的壓軸，於本週三（12日）進行除息交易，每股配發1.5元，殖利率3.36%。

受惠AI題材助攻，英業達近日股價強勁增長，雖然上週五終場收在44.60元，下跌0.10元、跌幅0.22%，但仍獲投信買超1433張，取得單日買超第2名的佳績，英業達去年營收達5417.5億元，基本每股盈餘1.71元，日前已經過董事會決議，每股將配發1.5元，現金股利將於8月11日正式發放、入袋。

由於近日AI題材討論火熱，包括英業達在內的多檔AI概念股，都成為市場高度矚目的焦點，也帶動走勢一飛沖天，而英業達將於12日進行除息交易，每股配發1.5元。在整體發放的現金股利總額方面，英業達以53億元位居第三，僅輸給一口氣派發225億元的聯詠（3034），以及發放121億元的欣興（3037），外界也格外關注除息表現及後續走勢。

此外，根據公開資料顯示，英業達截至今年6月底，集團創辦人葉國一為最大股東，持有176361張股票，持股比例4.92%，預計入袋2.64億元現金股利，而現任董事長葉力誠為第二大股東，持有117412張股票，持股比例達3.27%，預計入袋1.76億元，相當驚人。

隨著市場演進，英業達目前仍在台灣、中國上海、重慶、南昌、南京、墨西哥、捷克、印度、越南、馬來西亞等地擁有產線，而2023年初再度宣布新的擴廠計畫，將砸2,500萬美元在越南設立子公司，在河內富川購買土地、建置廠房，用以生產智慧裝置產品。