台股創這兩大奇蹟 吸引外媒特地來台採訪

台股上半年漲幅高居亞股第二，並一甩去年被外資唱衰大賣超窘境，轉為外資大買超3,741億元，兩大亮點箇中原因吸引國際專業財經媒體彭博電視關注台股發展，下周一（10日）將特地跨海來台，LIVE採訪臺灣證券交易所董事長林修銘，創下首度有電視外媒專訪台灣證交所董座談台股亮點紀錄。

距離前一次國際電視媒體專訪證交所董座已經超過十年，為2012年採訪前證交所董座薛琦談證所稅議題，這次專訪林修銘議題推測與台股走勢、證交所近年招商引資或改革措施等成效有關，將是首次有媒體採訪董座談台股亮點。

除台股表現傲人外，台灣ETF市場發展20周年，台股ETF規模6月底首度突破兆元大關，達1.02兆元，債券ETF規模更達1.49兆元，債券ETF規模高居亞洲之冠，亦高度受到國際資產管理業、指數公司注目。據悉，彭博電視當天除採訪林修銘外，也將專訪投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖，議題可望涵蓋台灣首檔ETF－元大台灣50（0050）發展到等台灣ETF市場現況及展望。

台股儘管外在環境面臨升息恐導致經濟衰退、地緣政治風險等挑戰，今年來表現跌破專家眼鏡，年初即拉出一波漲勢，5月中旬由「權王」台積電（2330）領漲發動第二波仰角攻勢，統計上半年集中市場狂飆2,777點或19.6%，漲幅在亞股僅次於日股，櫃買市場漲43點或24.1%，在全球主要股市排名前段班。

從法人進出來看，外資上半年回補3,741億元，約達去年賣超金額1.22兆元的30.3%，且是2010年來單年最多；另從外資流向來看，外資今年上半年共淨匯入達243.4億美元，折合新台幣約7,578億元，創史上同期最高紀錄。

台股爭氣，外資回頭，證交所在背後打國際盃助攻亦功不可沒。去年新冠疫情降溫後，董事長林修銘、總經理簡立忠一棒接一棒，帶領上市櫃公司、券商，陸續到日本、馬來西亞、新加坡、越南等亞洲國家招商引資，9月中預計到美東地區拜會外資機構投資人，以團體戰的方式，向國際投資者展現台灣資本市場的成長潛能。

證交所在林修銘上任董座後，對於打國際盃採內外兼修策略，除積極海外招商引資外，7月3日發表新CIS及slogan，並同步開啟四項國際開拓行動。