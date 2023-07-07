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外資大賣台股210億元 賣超榜首竟已被連賣10天

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

台股今（7）日呈現小幅下跌，大盤指數終場收16664.21點，下跌97.96點，三大法人賣超255.5億元，外資賣超210.5億元。經過統計發現，群創（3481）遭賣超30,620張，為賣超榜首，且外資連10賣超，總計賣超154,031張。

外資今賣超前十大依序為群創、友達（2409）、開發金（2883）、緯創（3231）、新光金（2888）、台新金（2887）、中信金（2891）、華邦電（2344）、中鋼（2002）、永豐金（2890）。

群創與Dimenco攜手合作開發擬真實境3D顯示器，雙方結合各自產品優勢，將Dimenco SR擬真實境技術導入群創領先業界的多元顯示解決方案中，該項技術不需透過任何特殊穿戴裝置，就能將平面顯示器的2D互動轉化為擬真3D沉浸式體驗。

外資今買超前十大依序為長榮航（2618）、國泰智能電動車（00893）、日月光投控（3711）、富邦越南（00885）、智原（3035）、大同（2371）、偉詮電（2436）、廣達（2382）、鴻海（2317）、大亞（1609）。

長榮航北美、歐洲第3季載客率已超過九成，市場需求不斷增加，長榮航斷提升原有航班數量，在新航線的部分，目前美國為正在評估主要重點，其中包括有三大城市，波士頓、華盛頓哥倫比亞特區及達拉斯；據統計，長榮航遭外資買超13,081張，為外資買超榜首。

長榮航 外資

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