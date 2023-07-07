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台股下跌97.96點 三大法人賣超255.5億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股今（7）日收周線，呈現下跌，盤中最低一度來到16593.84點，大盤指數終場收16664.21點，下跌97.96點，跌幅0.58%，成交量3050.12億元，三大法人賣超255.5億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超210.5億元，投信賣超4.34億元，自營商賣超（合計）40.65億元，其中自營商（自行買賣）賣超26.5億元，自營商（避險）賣超14.15億元。

台股下跌近百點，權王台積電（2330）以平盤作收，終場收565元，聯發科（2454）呈現下跌，終場收682元，股價下跌8元，跌幅1.15%；盤面上網通族群表現相對強勢，其中仲琦（2419）、統新（6426）、華星光（4979）、光環（3234）、東典光電（6588）、系通（5348）等皆攻上漲停。

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