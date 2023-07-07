百貨股后寶雅除權息 早盤跌逾2%陷貼息
台股今（7）日開低，盤中一度下滑至16593.84點，下跌逾百點，寶雅（5904）除息，每股現金股息23.9元及股票股利0.1元，寶雅除權息參考價554元，早盤以550元開出，隨後翻黑，盤中最低一度達538元，跌幅逾2%，呈現貼息狀況。
寶雅5月營收為17.3億元，月減1.1%，年增26.7%，今年累計前五月營收為87.6億元，與去年同期增加15.7%；截至5月底，全國共有326間寶雅、41間寶家，寶雅指出，將持續展店，預計對營收帶來正面助力。
寶雅近期同步加速數位布局，今年實體門市將會發展更多延伸到數位的附加服務；並且寶雅瞄準解封後彩妝回歸商機，商品結構美妝占比提高到5成以上，POYA寶雅今年推出全新店型POYA Beauty，在信義區打造形象概念店。
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