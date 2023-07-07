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不畏大盤震盪 四檔基金淨值創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
四檔淨值創新高台股與台股平衡基金表現
四檔淨值創新高台股與台股平衡基金表現

由於美國聯準會態度再度轉鷹，台股也表現震盪，大盤指數也跌破萬七關卡，不過觀察209檔台股與台股平衡基金績效表現，仍有四檔基金淨值逆勢創新高，分別為群益平衡王基金、群益真善美基金、台中銀台灣優息基金、新光臺灣高股息基金；其中，群益平衡王與群益真善美是台股平衡基金，以今年來超過兩位數與成立來超過三位數的績效來看，一點也不輸台股基金。

群益投信表示，台股平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，亦能掌握市場走升的投資契機，都有助投資組合效益，目前投資佈局難度提高，風險機會並存下，台股平衡基金可因應市場的波動，也是不錯的選擇。

群益平衡王基金經理人陳沅易指出，全球經濟衰退風險仍在，但基於AI大浪潮帶動多數科技業龍頭未來展望上修，以及今年下半年仍有庫存去化完畢且傳統消費旺季的到來，股市氣氛轉為樂觀，惟仍須留意通膨下行速度緩慢及美國財政緊鎖替代貨幣緊縮的效果，股市的震盪風險仍然存在，在通膨、升息有望觸頂下，觀察市場對利空的反應方面，在先前已大幅修正反映悲觀預期，後續則觀察總體經濟與產業的調整到何時，可於大盤震盪區間內持續布局看好的成長型產業及類股並長線投資，看好產業如半導體先進製程、規格提升及復甦IC設計、矽智財，中國復甦消費品及台灣內需相關，以及新應用如儲能等。台股短期震盪仍難免，不過，台股最終仍將回歸基本面，可趁回檔布局。

群益真善美基金經理人邱馨儀表示，金管會公布5月外資淨匯入73.62億美元，為史上單月第四高，約折合新台幣2,263億元，今年前五月共淨匯入207.75億美元，已收復去年一整年淨匯出135.64億美元的失土，顯示今年外資看台股，愈來愈有信心。外資大舉淨匯入主要因美國聯準會升息將接近尾聲，帶動全球股市全面走揚，外資更願意持有風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的新興市場，加上下半年台灣景氣可望從谷底走揚，這時正是外資重新布局的好時點，在基本面與資金面皆有利股市之下，預期外資匯入趨勢有望延續，股市也因此有望維持震盪向上的格局。

台股 群益 美國聯準會

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