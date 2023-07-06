台股今重挫近300點 金管會再信心喊話：基本面穩健

台股今（6）日重挫294.26點，跌破萬七關卡。金管會今日再度出面信心喊話，指出台股基本面尚屬穩健，今年統計至5月底上市櫃公司累計營收約15億元，寫歷年同期第三高，惟金管會密切關注國際金融市場變化，適時採行相關措施。

金管會證期局副局長高晶萍指出，今日台股跌幅1.73%，成交量3,467億元，同時段香港下跌3.03%、日本下跌1.73%，新加坡下跌0.81%、韓國下跌0.66%、上海下跌0.66%。

市場認為，主要受到美國聯準會（Fed）釋出未來繼續升息訊息，促使美股7月5日四大指數收黑，導致亞股今日普遍下跌。

但金管會強調，台股基本面尚稱穩健。高晶萍指出，今年截至5月底，台股本益比約16.13倍，現金殖利率達3.76％、加計股票股利為3.89％。

此外，國內上市櫃公司今年第1季稅前淨利為6,819億元，今年截至5月底累計營收約15兆元，獲利金額及累計營收金額雖較去年同期減少，惟均為歷年同期第三高。

統計今年以來至昨（5）日，台股表現優於多數亞股，漲幅20.65%，僅低於日本漲幅27.76%，高於韓國同時段上漲15.32%、上海漲幅4.33%、深圳漲幅0.12%、新加坡跌幅2.03%，香港同時段則是下跌3.39%。美國道瓊同時段漲幅3.44%。

此外，同時期，台股集中市場日均量2,507億元，雖較去年同期日均量2,787億元，減少約10.06%，但同期間新加坡減少18.9%、香港減少16.88%，及韓國減少10.46%，可發現亞洲其他市場日均量亦下滑。

最後，金管會強調，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。