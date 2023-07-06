瑞銀：台股目標指數看16,700點 樂觀情境上看18,960點

瑞銀今（6）日下午舉行「市場趨勢與投資主題」說明會。針對今年台股表現，瑞銀台灣策略分析師陳玟瑾相當看好下半年台股表現，並預估今年底前台股目標指數看16,700點，樂觀情境下更上看18,960點，保守情境則看11,360點。

陳玟瑾指出，2023下半年企業獲利逐步復甦前景不變，仍保持積極。由於台灣為出口導向型經濟體，大部份出口銷往美國或中國大陸市場，因此投資者往往會擔心衰退風險將影響經濟與台灣市場前景。

但陳玟瑾認為宏觀的風險已大部分反映在市場共識的獲利預估中。瑞銀新興市場策略師已將台灣評級上調至「優於大盤」（Overweight） ，因為相較於其他新興市場，台灣因為宏觀經濟波動造成的收入波動相對較小。

陳玟瑾建議，投資人可關注的四個主要投資主題：一、半導體產業復甦：由於半導體行業的周期性復甦，瑞銀對晶圓代工廠以及Fabless （無晶圓廠）維持樂觀展望。

二、人工智慧：不斷興起的人工智能應用將受益相關供應商、服務器 IC 設計人員、IC 基板、服務器 ODM ；三、能源轉型供應鏈：全球在追求淨零碳排所增加的資本支出，例如太陽能、電動車、電動車充電基礎設施等等。

四、高股息收益：股息收益率和 10 年期債券收益率高相當或高於 1 個百分點的股票，股價表現通常表現優於大盤。

另外，有鑒於矽原始晶圓的後期週期性質，陳玟瑾對矽原始晶圓持謹慎態度；同時TFT-LCD的報價，於2023下半年的上升空間恐較為有限。

另外，腳踏車行業預計到2023年底，庫存問題將大大緩解，2024年產量將穩健增長；運動服裝製造商 2023下半年，訂單恢復可能緩慢，因為瑞銀美國市場的消費者支出前景謹慎。