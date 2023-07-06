台股跌破月線重挫294點收16,762點 台積電跌17元收565元

外資近期保守，台股今（6）日收盤重挫294.26點，收盤指數16,762.17點，成交量3,466.68億元。台積電（2330）收盤下跌17元，收盤價565元、跌幅2.92%。法人表示，上半年漲多的個股，下半年吸引力降低，再大漲的空間有限，下半年的布局策略上，短期可關注蘋果概念股，中長期可關注NB、PC、PCB族群中與AI有相關的個股，以及原物料類股。

統一投顧指出，昨日台股籌碼面表現不佳，外資近期保守，且昨日費半轉弱，台股跌破月均線，建議保守操作觀望，由於近期高檔沒有破前高，低點跌破前低，因此近期可以先採取觀望。而展望下半年，台股有低基期紅利，營收、獲利有望轉為年增，預期季線會有支撐，7月回檔時為找尋下半年主流的好時機。市場近期關注重點為，葉倫近日會訪問中國大陸，可觀望美中禁令是否有轉圜餘地。

綜合華南投顧董事長儲祥生、兆豐國際投顧研究部協理黃國偉、國泰證券證期處經理蔡明翰說法，下半年的布局策略上，短期可關注蘋果概念股，中長期可關注NB、PC、PCB族群中與AI有相關的個股、以及原物料類股。

上半年AI相關概念股領漲大盤，其中包括IP、代工，以及觀光，重電、軍工是上半年的主軸，然大多股價上的吸引力已經降低，下半年再大漲的空間有限。

今日盤面維持十千金，逆勢抗跌的有：大立光、世芯-KY、創意。

高於500元以上的高價股中，逆勢抗跌的有：材料-KY。

今日成交量大的強勢股：群創、緯創、晟銘電、台亞、華星光、瑞智、定穎投控、威盛、仲琦、太極。

今日成交量大卻走跌者：英業達、鴻海、開發金、康舒、廣達、明基材、中環、玉山金、中鋼、欣興。

今日成交金額大且走高者：緯創、大立光、華星光、世芯-KY、材料-KY、創意、晟銘電、群創、藥華藥、台亞。

今日成交金額大卻走勢疲軟者：台積電、廣達、鴻海、欣興、台達電、保瑞、奇鋐、大宇資、康舒、勤誠。