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富邦投顧看台股：高點將在17800

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股。 （本報系資料庫）
台股。 （本報系資料庫）

富邦投顧今日在富邦金控2023年財經趨勢論壇發布對於台股大盤指數的預期，由現金股利發放率65%推算今年底的台股上市公司淨值27.5兆，依近年的PB（股價對淨值的倍數）分布推算，台股的PB合理區間大約落在1.7倍至2.1倍，富邦投顧董事長蕭乾祥指出，相對應的加權指數區間，約在14500至17800點區間。

台股今年已漲了22%，已反映一些預期，例如6月份的輝達效應，已把伺服器等股票再往上推，因此整體來看，希望能作籌碼修正，回檔換手之後，再朝正向發展，現在若有機會作回檔修正時，仍以AI、半導體、電動車三大產業為主。

蕭乾祥也預期，若以彭博社預估2023年的台股上市公司獲利衰退24%、明年成長13%計算，去年台股上市櫃公司獲利約3.98兆，以此推算，今年上市櫃公司的獲利約3兆，明年約3.4兆元。

蕭乾祥認為，高股息的股票，仍是投資重點，下半年的產業投資重點，則可聚焦在「case」，即碳權交易、人工智慧、半導體、電動車等四大類股票，至於中國股票，要大漲機率不大，甚至台股會超越中港股票表現。他也認為，觀光旅遊股雖然拉回，但仍可注意，尤其票價仍高，五星住房率高已到去年水準，房價也上漲，所以仍可觀察。另一方面，未來會降息，所以仍可同步評估債券投資。

台股 股票 富邦金控

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