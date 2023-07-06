快訊

MeToo再一樁！女指控13歲起遭知名藝術家長期性侵、拍裸照 「摸胸才能跟宇宙連結」

洪曉蕾遊西班牙緊急入院插管急救！扁桃腺發炎未即時就醫會怎麼樣？醫籲3種痛當心

註冊沒？IG版推特「Threads」上線！APP申請、開箱一次看 無縫接軌Instagram

美國聯準會可能升息 法人：基建類股基金可攻可守

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會在經過10次升息後，於6月會議暫停升息。儘管如市場預期，但這並不代表升息循環已結束，聯準會重點關注的通膨數據，5月份美國CPI年增率小幅下滑至4%，但核心CPI仍處高檔5.3%，距離聯準會2%通膨目標仍有差距。暫停升息後，聯準會幾位官員言論略偏鷹派，指出美國核心通膨下降速度不如預期，若通膨不降，將需要更多緊縮政策抑制，同時間利率點狀圖暗示年底前，聯邦基準利率可能再升息兩碼。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷表示，面對下半年再升兩碼的可能性，以及先前高通膨、高升息所帶來的經濟滯後影響，這些結構性問題似乎還需要時間才能解決，當經濟處於這種「曖昧不明」的階段，投資人不妨考慮布局「具防禦力」的股票型基金，而基建類股則是不錯的選擇。

劉柏廷進一步強調，基建產業類股具備兩大優勢：獨特消費者轉嫁通膨機制、不同景氣周期保有穩定收益機會，因基建產業提供的服務如水電瓦斯、交通公路多為剛性需求，較不受到景氣震盪影響，相比其他對抗通膨資產，能同時發揮防禦、收益成長性的效果。長期而言，基建類股也順勢於主要經濟體的政策支持，例如美國基建政策重啟、歐洲綠能轉型加速，這些都是長線的政策，能挹注基建類股「長期」成長動能。

滙豐投信指出，近期基建指數相較那斯達克指數表現不佳，若觀察五月市場狀況，基礎建設指數下跌6.5%，相較於那斯達克指數上漲5.9%，績效相對落後12.4%，為指數成立以來最差相對表現。然而，在這樣的落後表現中，也創造未來基建類股上漲的機率，統計2003至2023年5月歷史資料，基礎建設指數落後那斯達克指數達7%以上共計十次，以前九次數據來看， 6個月後上漲機率78%、平均漲幅6.3%；一年後上漲機率89%、平均漲幅16.6%。由上可知，基礎建設出現的回檔，反而創造一個進場投資的契機，投資人不妨可利用這個機會逢低布局。

美國聯準會 通膨 升息

延伸閱讀

Fed 6月會議紀錄 彰顯暫時按兵不動後繼續升息決心

Fed利率6月按兵不動 會議紀錄：有官員贊成再升一碼

統一美債20年 ETF 發行價15元 行情長債報酬大勝短債

美元上漲 日圓恐等不到干預 Fed會議記錄強化升息預期

相關新聞

台股早盤重挫逾150點 台積電跌9元開573元

美股收低，台股今（6）日開盤下跌39.34點，開盤指數17,017.09點，早盤重挫逾150點，最低來到16,877.0...

7/6【早晨財經速解讀】美國衰退先行指標為何失效?聯準會六月紀要:升息未完待續

美股三大指數周三小幅收低，投資人消化了美國聯準會（FED）最近一次會議的記錄，並為未來幾天重要的經濟數據做好準備。

下半年股市兩大烏雲三道曙光 大型股、科技產業為首選

2023年下半年股市將受「高利率」、「高物價」兩大烏雲壟罩，但也將迎來三道曙光，包括「科技業庫存調整結束」、「企業獲利谷...

股市多空激戰 內資穩盤

外資昨（5）日連二賣，以八大公股行庫為首的國家隊連二買，配合壽險、中實戶等內資穩盤，台股多空激戰，台積領跌電子、生技觀光...

外資套利 採換匯交易買台股

國內匯市新趨勢，外資透過SWAP（換匯）交易取得新台幣買台股，初期先出借美元、拿到新台幣，三個月到期後適逢股利發放旺季，...

中小題材股 輪動

台股昨（5）日因高檔調節賣壓湧現，回測萬七關卡，所幸中小型題材股持續良性輪動，歐買尬（3687）、材料-KY、康舒、台燿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦