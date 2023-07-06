美國聯準會可能升息 法人：基建類股基金可攻可守

美國聯準會在經過10次升息後，於6月會議暫停升息。儘管如市場預期，但這並不代表升息循環已結束，聯準會重點關注的通膨數據，5月份美國CPI年增率小幅下滑至4%，但核心CPI仍處高檔5.3%，距離聯準會2%通膨目標仍有差距。暫停升息後，聯準會幾位官員言論略偏鷹派，指出美國核心通膨下降速度不如預期，若通膨不降，將需要更多緊縮政策抑制，同時間利率點狀圖暗示年底前，聯邦基準利率可能再升息兩碼。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷表示，面對下半年再升兩碼的可能性，以及先前高通膨、高升息所帶來的經濟滯後影響，這些結構性問題似乎還需要時間才能解決，當經濟處於這種「曖昧不明」的階段，投資人不妨考慮布局「具防禦力」的股票型基金，而基建類股則是不錯的選擇。

劉柏廷進一步強調，基建產業類股具備兩大優勢：獨特消費者轉嫁通膨機制、不同景氣周期保有穩定收益機會，因基建產業提供的服務如水電瓦斯、交通公路多為剛性需求，較不受到景氣震盪影響，相比其他對抗通膨資產，能同時發揮防禦、收益成長性的效果。長期而言，基建類股也順勢於主要經濟體的政策支持，例如美國基建政策重啟、歐洲綠能轉型加速，這些都是長線的政策，能挹注基建類股「長期」成長動能。

滙豐投信指出，近期基建指數相較那斯達克指數表現不佳，若觀察五月市場狀況，基礎建設指數下跌6.5%，相較於那斯達克指數上漲5.9%，績效相對落後12.4%，為指數成立以來最差相對表現。然而，在這樣的落後表現中，也創造未來基建類股上漲的機率，統計2003至2023年5月歷史資料，基礎建設指數落後那斯達克指數達7%以上共計十次，以前九次數據來看， 6個月後上漲機率78%、平均漲幅6.3%；一年後上漲機率89%、平均漲幅16.6%。由上可知，基礎建設出現的回檔，反而創造一個進場投資的契機，投資人不妨可利用這個機會逢低布局。