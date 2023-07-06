超前部署 凱基優選高股息30更新成分股
凱基優選高股息30（00915）經過6月定審，這次共替換12檔成分股，刪除的成分股包括4檔金融保險類股、5檔電腦及週邊設備類股、1檔電子通路、1檔半導體、1檔營建類股；新增的12檔成分股則平均分布在半導體、電子零組件、金融保險、電腦及週邊設備、電子通路、OTC半導體、OTC文化創意與其他類，調整後成分股總數維持30檔不變。
凱基優選高股息30ETF（00915）基金經理人顏良宇說明，這次定審剔除的12檔成分股，剔除原因包含個股的獲利能力、品質指標(ROE/ROA)、下行風險未達篩選條件、未通過波動指標與股息指標、或未通過流動性篩選。
面對景氣轉折與市況變化，顏良宇指出，00915藉由成分股篩選以及一年兩次的定審機制，得以適時將經營績效下滑、穩定配息出現疑慮、股價潛藏下跌風險、甚至產業存在下行風險的個股，進行適當汰換，以維持成分股的競爭力。
以這次剔除的金融成分股為例，存在今年股息配發水準趨弱的疑慮；新增的成分股則是可望受惠 AI 低階製程訂單與疫後復甦題材的概念股。
上半年在生成式 AI 趨勢帶動下，科技股拉出一波行情，相關概念股都有明顯漲勢，台股更因供應鏈外溢效應，成為資金匯聚的焦點。凱基投信表示，觀察景氣領先指標，台灣製造業 PMI 稍有回落，部分產業開始回補庫存，市場對景氣信心反彈後回落，但台股上升趨勢仍未改變。進入下半年，台股已持續反映今年企業獲利下修壓力，市場焦點將逐步轉向對2024年獲利上調的樂觀預期。
顏良宇表示，歷經上半年一波上漲，近10年台灣加權指數預估本益比站上1倍標準差之上，近10年台灣加權指數本淨比也觸抵1倍標準差上緣，顯見台股評價面位階已上升至近10年平均之上，顏良宇提醒投資人，後續留意追高風險，逢回建議可透過高股息型ETF分批布局。
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