7/6【早晨財經速解讀】美國衰退先行指標為何失效?聯準會六月紀要:升息未完待續
美股三大指數周三小幅收低，投資人消化了美國聯準會（FED）最近一次會議的記錄，並為未來幾天重要的經濟數據做好準備。
道瓊工業指數下跌129.83點或0.38%，至34,288.64點；標普500指數下跌8.77點或0.20%，至4,446.82點；那斯達克指數下跌25.12點或0.18%，至13,791.65點。
在標普500指數中，原料類股跌幅最大，重挫2.5%。
聯準會的會議記錄顯示，決策官員在6月會議上並不像投票結果顯示的那樣團結， 一些官員原本傾向升息，雖然最後同意維持利率不變， 但認為本月稍晚應再次調高利率以遏制頑固通膨。
會議記錄公布之後，投資人仍大致預期聯準會將在本月稍晚的下一次會議上調高利率。會議前將公布關鍵經濟數據，包括周五出爐的美國上月就業報告。
Murphy & Sylvest Wealth Management資深財富顧問和市場策略師Paul Nolte表示：「市場對經濟數據處於觀望狀態，因為聯準會依靠數據做決定，市場也是如此。」
周三公布的數據顯示，5月美國製造商品的新訂單增幅低於預期，加劇人們對經濟放緩的擔憂。同時，根據一項民間調查，中國6月服務業活動的擴張速度為五個月來最慢。
晶片股下跌，先前中國大陸表示， 將對半導體業廣泛使用的一些金屬實施出口管制，中美在獲取高科技晶片方面的緊張關係加劇。
費城半導體指數下跌2.2%，英特爾下挫3.3%，德儀跌1.8%。
Meta Platforms上漲2.9%，該公司預計周四發布與推特競爭的應用程式Threads。 像Meta這樣的大型股今年來一直引領主要股指上漲，包括那斯達克指數40年來最大的上半年漲幅。
國際快遞運輸龍頭優比速（UPS）下跌2.1%，此前卡車司機工會聲稱，該公司在新合約的談判中「一走了之」，優比速否認。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
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