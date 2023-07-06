股市多空激戰 內資穩盤

外資昨（5）日連二賣，以八大公股行庫為首的國家隊連二買，配合壽險、中實戶等內資穩盤，台股多空激戰，台積領跌電子、生技觀光強勢撐盤，指數「開平震盪、尾盤殺低」，終結日K連五紅、上演月線（17,051點）保衛戰。

值得注意的是，以中小型股為主的櫃買市場，在買盤護持下盤中翻紅後、續創今年高點，至收盤都力守紅盤，表現較集中市場強勢。

台股昨天電子權值股走弱，盤中一度大跌逾百點，最低來到17,020點，終場下跌84點或0.49%收17,056點，成交金額3,423.55億元。

櫃買指數表現強勢、終場漲0.17點、0.08%，收226.32點，成交量為877億元。上市櫃成交量合計4,311.55億元。大型電子權值昨天普遍修正，台積電下跌3元至582元。傳產部分，生技、觀光最強勢。

台新投顧副總黃文清表示，指數昨天高低差距逾百點，盤勢「開平震盪、尾盤殺低」，市場波動加劇。展望盤勢，台積電法說會7月20日將登場，對後市看法、未來展望等訊息，將牽動投資情緒。

此外，本周五（7日）美國非農等經濟數據將公布，仍需提防國際股市波動；所幸進入7月，上市櫃公司將密集公告6月營收，看好業績成長股應有表現機會。

華南投顧董事長儲祥生指出，AI概念股昨天走勢震盪，雖許多指標股收黑，但AI概念股已走了一大段行情，修正影響不大；台股並未轉弱，多頭格局未變，後續走勢還是要先看美股表現。另外，美聯準會（Fed）7月是否再升息，將會影響美股，進而牽動台股走勢。

法人動態上，自營商昨天賣超43.13億元，連二賣、賣超73.53億元；投信昨天賣超5.61億元，連五賣、賣超42.97億元；外資昨天賣超130.87億元，連二賣、賣超153.86億元。三大法人昨同站賣方，合計賣超179.61億元。八大公股行庫昨天買超31.28億元，連二買、買超46.98億元。