外資套利 採換匯交易買台股

國內匯市新趨勢，外資透過SWAP（換匯）交易取得新台幣買台股，初期先出借美元、拿到新台幣，三個月到期後適逢股利發放旺季，可用拿到的股利償還新台幣並換回美元；如此一來，不計股市盈虧，外資至少可賺到SWAP的4%報酬，還可規避下半年的新台幣匯率貶值風險。

中央銀行外匯局局長蔡烱民昨（5）日證實，近期確實發現這樣現象，5月時SWAP交易量比較大，6月稍微下來一些；外資透過SWAP取得新台幣資金買台股，就能避免資金進進出出，造成新台幣匯率波動，央行在2021年與2022年時也曾鼓勵外資可以用SWAP方式投資台股。

受到台股下挫、人民幣匯率貶值影響，新台幣匯率昨天貶值3.6分，收31.152元，逾七個月新低，總成交量11.98億美元。匯銀主管估計，外資昨天匯出近6億美元。

展望美國貨幣政策走勢，蔡烱民表示，市場預期7月聯準會還會升息1碼，儘管年底前是否會升息2碼仍待觀察，但可確定的是，今年底前降息無望，聯準會年底前都會維持5%以上高利率。

過去熱錢大舉匯入買台股，常常導致新台幣匯率強升，外資賣股撤出時，又會促使新台幣匯率迅速貶值；不過近期市場出現一股新風潮，就是外資透過SWAP操作買台股，可完全規避新台幣匯率風險，因美台利差擴大，外資與交易對手約定一段時間，初期借出美元換新台幣，到期時再用新台幣換回美元，外資可獲得4%左右報酬。

匯銀主管說，SWAP承作期限以三個月為最大宗，假設外資在5、6月透過SWAP借出美元取得新台幣，並用以投資台股，三個月到期正逢股利發放旺季，外資領到大筆新台幣股利，剛好可拿來償還新台幣並拿回美元。

大型國銀交易室主管分析，外資透過SWAP交易買台股，可能有兩項原因，第一是央行希望外資這麼做，外資不論是匯入買股，或賣股匯出時，都不會影響新台幣匯率；其次是，比起過去預期新台幣匯率升值時，熱錢匯入買股可「股匯兩頭賺」，若預期下半年新台幣匯率將趨貶，承作SWAP就能規避新台幣匯率貶值，讓外資苦吞匯損的風險。