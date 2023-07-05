2023年金融服務愛心公益嘉年華 8日於高雄熱鬧登場
臺灣證券交易所參與金融總會暨高雄市政府聯合主辦的「2023年金融服務愛心公益嘉年華」，預計8日在高雄市凹子底森林公園熱鬧登場，歡迎民眾踴躍參與。
活動以金融知識宣導、慈善公益及金融防詐騙為主題，期盼藉由此類活動喚起民眾對金融知識暨防範詐騙的重視，及對社會弱勢族群的關懷。
為響應這個有意義的活動，證交所在「金融教育區」承租二個攤位，精心規畫「玩遊戲拿獎品」的活潑有趣單元，將證券知識、新增產業分類、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、臺灣創新板及防範金融詐騙等議題，以寓教於樂的遊戲方式與民眾互動，營造活動的熱鬧氛圍，及達到教育宣導之效。
這次園遊會活動規畫「金融教育區」、「愛心公益區」、「美食小吃區」及「活動服務區」等區域，總計逾120個攤位。
其中「金融教育區」由金融業者及證券周邊機構共同設攤，希望在歡樂的活動中，讓民眾對日趨複雜且多元化的金融知識有更進一步的認識。
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