高力被列處置股 半年漲幅逾105%。

證交所公布，今（5）日起至7月18日高力（8996）被列為處置股，今日股價開低走低，下跌5元至367元、跌幅1.3%。

高力為熱處理廠，今年營收甫創新高，受惠於氫燃料電池製造商Bloom Energy開始拉貨，再加上法人看好AI以及超高速運算對於液冷散熱的龐大需求，吸引市場買盤持續進駐，股價也從今年（1/5）初時低點約179元起漲至今已來到367元，半年時間內股價已上漲逾105%。

證交所公布高力處置有價證券資訊：

1.處置起迄時間：7/5～7/18

2.處置原因：該有價證券之交易，最近10個營業日內已有6個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準，且該股票於最近30個營業日內曾發布處置交易資訊。

３.處置措施：

ａ以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次）。

ｂ所有投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

ｃ信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分，則依相關規定辦理。