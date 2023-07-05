快訊

國防大學所長被爆師生婚外情 把學生當人頭詐領研究經費

周玉蔻、蔡玉真栽了！爆料前中國小姐張淑娟緋聞案 北檢依2罪起訴

竹科實中招生強 竹中竹女能靠變身頂大「附中」突圍嗎？

緯創除息 開盤3分鐘填息後翻黑 股價力守百元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
緯創今日除息交易。記者吳康瑋攝影／報系資料照
緯創今日除息交易。記者吳康瑋攝影／報系資料照

緯創（3231）除息前飆上三位數，今（5）日除息，早盤以104.5元開高，開盤後3分鐘拉上105元，順利完成填息，但之後出現急殺，股價快速翻黑，失守百元，一度下滑至97.3元，但其後跌幅再縮小，力守百元關。

緯創遭證交所列為注意股票，日前公告今年6月自結數，單月合併營收810.99億元，為今年單月次高，月增28%，年減20.12%，稅後純益17.33億元，年減20.9%，每股純益（EPS）0.62元，年減21.61%，獲利較去年同期衰退，但優於首季每股純益0.06元。

緯創湖口新建一座伺服器新廠，預計可在第3季完工，未來與原有湖口舊廠，成為主要的伺服器生產基地，預估今年GPU伺服器出貨逐季成長。

緯創每股配發2.6元現金股利，股價昨日創下歷史新高，今日以104.5元開出，早盤一度觸及105元完成填息，這個價位的成交張數達2,251張，但之後股價一度急殺至97.3元，盤中震盪股價殺低後再往上拉升，縮小跌幅。

緯創 伺服器 除息

延伸閱讀

和碩填息溫吞 華碩貼息

榮成填息 一天達陣

緯創、英業達 認購火

貨櫃三雄填息行情佳 陽明除息首日跳空漲停、填息率24.5%

相關新聞

散戶螞蟻搬象 融資餘額飆

台股昨（4）日延續多頭氣勢，在融資餘額持續走高、散戶大軍螞蟻搬象的帶動下，激勵指數震盪盤堅，終場上漲56點、收17,14...

緯創除息 開盤3分鐘填息後翻黑 股價力守百元

緯創（3231）除息前飆上三位數，今（5）日除息，早盤以104.5元開高，開盤後3分鐘拉上105元，順利完成填息，但之後...

台股開17,130點 台積電漲4元開589元

台股今(5)日開盤小跌10.51點，開盤指數17,130.26點，早盤於平盤附近震盪；台積電（2330）開盤上漲4元，開...

觀察外銷訂單 提早卡位飆股

在台股，上市櫃公司多達1,779家，要挖掘出具有漲勢的股票，對一般投資人來說，非常費時費力...

台股閃見11千金

美國科技股帶動台灣AI概念股大漲下，昨（4）日台股指數收復所有均線，M31盤中一度衝上1,010元，盤中閃見11千金，收...

籌碼換手強勢股 短多

台股短線賣壓宣洩後，昨（4）日拉出連二紅，波若威（3163）、大立光、寶齡富錦等多檔股價經過整理後，吸引市場資金進場點火...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦