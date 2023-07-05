緯創除息 開盤3分鐘填息後翻黑 股價力守百元

緯創（3231）除息前飆上三位數，今（5）日除息，早盤以104.5元開高，開盤後3分鐘拉上105元，順利完成填息，但之後出現急殺，股價快速翻黑，失守百元，一度下滑至97.3元，但其後跌幅再縮小，力守百元關。

緯創遭證交所列為注意股票，日前公告今年6月自結數，單月合併營收810.99億元，為今年單月次高，月增28%，年減20.12%，稅後純益17.33億元，年減20.9%，每股純益（EPS）0.62元，年減21.61%，獲利較去年同期衰退，但優於首季每股純益0.06元。

緯創湖口新建一座伺服器新廠，預計可在第3季完工，未來與原有湖口舊廠，成為主要的伺服器生產基地，預估今年GPU伺服器出貨逐季成長。

緯創每股配發2.6元現金股利，股價昨日創下歷史新高，今日以104.5元開出，早盤一度觸及105元完成填息，這個價位的成交張數達2,251張，但之後股價一度急殺至97.3元，盤中震盪股價殺低後再往上拉升，縮小跌幅。