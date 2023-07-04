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櫃買中心新設「企業ESG亮點」專區 彰顯永續發展推行成果

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心表示，為配合金管會政策建構ESG生態系，全力推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，暨彰顯上櫃公司永續發展目標之實踐成果，櫃買中心整合上櫃公司申報之ESG資訊，提供量化及視覺化之主題式統計圖表，於櫃買市場業務宣導網站增設「企業ESG亮點」專頁，以凸顯櫃買市場ESG推行成果與特色。

「企業ESG亮點」專區已於7月4日上線，以視覺化圖表呈現包含永續報告書、溫室氣體資訊、勞工議題重視度、非主管職之員工薪資、落實公司治理及平等與多元等多樣ESG面向之企業執行成果，公司及投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「發行人ESG」頁籤，點選「企業ESG亮點」，即可查詢相關資訊（https://dsp.tpex.org.tw/web/csr/highlight.php）。

櫃買中心提到，ESG投資理念已深植人心，在企業永續發展表現成為投資人觀察重點之際，櫃買中心彙整企業ESG執行成果亮點，並持續開創永續金融商品，如聚焦ESG表現及財務指標之「上櫃ESG 30指數」（指數代號：IX0177）商品等，致力於推動將ESG表現優異的上櫃企業被更多投資人看見，希冀投資人共同發揮永續影響力，並引領企業投入永續發展。

ESG 櫃買中心

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