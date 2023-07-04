漲太兇連續五個月公告獲利 高力自結5月EPS 0.86元

5月營收甫創歷史新高的熱處理廠高力（8996），因近期有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依證交所要求，今（4）日公布5月自結單月稅後純益為7600萬元，每股稅後純益（EPS）為0.86元。同時也是連續第五個月，應證交所要求公布單月自結獲利數字。

受惠於氫燃料電池製造商Bloom Energy開始拉貨，熱處理廠高力今年營收甫創新高，再加上法人看好AI以及超高速運算對於液冷散熱的龐大需求，吸引市場買盤持續進駐，股價也從今年初時低點約175元一路起漲，今日已來到372元，半年時間內股價已上漲逾倍。

由於股價上漲甚鉅，所以2月下旬、3月下旬、5月初、6月初，以及7月初都應證交所要求公布獲利數字，元月EPS 0.51元、2月EPS 0.41元、3月EPS 0.5元、4月EPS 0.72元，5月EPS為0.86元。

法人指出，由於客戶端需求強勁，高力今年產能預估可增加約4成，目前依規畫進度建置中；至於 Bloom Energy燃料電池反應盒 Hot Box 也持續出貨，預估，訂單數量較去年增幅達雙位數。隨新產能陸續開出，出貨動能也可望同步攀升，下半年營收、獲利可望隨之再度創高。