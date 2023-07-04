快訊

藍正龍驚爆婚變後首露面 親自證實「與周幼婷已分開」

雜糧基金會爆用補助養樁腳 黃國昌點名綠營3人：聘親屬「高中學歷月領49K」

漲太兇連續五個月公告獲利 高力自結5月EPS 0.86元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

5月營收甫創歷史新高的熱處理廠高力（8996），因近期有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依證交所要求，今（4）日公布5月自結單月稅後純益為7600萬元，每股稅後純益（EPS）為0.86元。同時也是連續第五個月，應證交所要求公布單月自結獲利數字。

受惠於氫燃料電池製造商Bloom Energy開始拉貨，熱處理廠高力今年營收甫創新高，再加上法人看好AI以及超高速運算對於液冷散熱的龐大需求，吸引市場買盤持續進駐，股價也從今年初時低點約175元一路起漲，今日已來到372元，半年時間內股價已上漲逾倍。

由於股價上漲甚鉅，所以2月下旬、3月下旬、5月初、6月初，以及7月初都應證交所要求公布獲利數字，元月EPS 0.51元、2月EPS 0.41元、3月EPS 0.5元、4月EPS 0.72元，5月EPS為0.86元。

法人指出，由於客戶端需求強勁，高力今年產能預估可增加約4成，目前依規畫進度建置中；至於 Bloom Energy燃料電池反應盒 Hot Box 也持續出貨，預估，訂單數量較去年增幅達雙位數。隨新產能陸續開出，出貨動能也可望同步攀升，下半年營收、獲利可望隨之再度創高。

EPS 證交所

延伸閱讀

長榮（2603）填息是假議題？他樂觀分析：第三季還能期待

磁吸熱錢 證交所打造國際品牌

光寶董座大買自家股票 5月持股增逾千張

南電、欣興 押價內外5%

相關新聞

站上所有均線 台股漲56點收17,140點 台積電收585元

台股今（4）日終場拉高並站上所有均線，收盤上漲 56.57點，收盤指數17,140.77點，成交量3,764.84億元。...

漲太兇連續五個月公告獲利 高力自結5月EPS 0.86元

5月營收甫創歷史新高的熱處理廠高力（8996），因近期有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依證交所要求，今（4...

貨櫃三雄除息秀登場！陽明除息飆漲停 自營商賣超逾4萬張

貨櫃三雄除息秀相繼登場，今（4）日由陽明海運（2609）壓軸，一開盤就跳空鎖漲停直到終場，成交量逾16.5萬張，高居個股...

台股上漲56.57點 三大法人賣超82.31億元

台股今（4）日呈現小幅上漲，盤中最高一度達17154.1點，大盤指數終場收17140.77點，上漲56.57點，漲幅0....

台股四大利多支撐 凱基投顧樂觀看下半年

台股衝上萬七關卡後隨即進入震盪整理，凱基投顧表示，展望下半年儘管台股短期容易因漲多而出現調整，但在今年底前仍有較大概率保...

台股早盤漲逾30點 台積電漲6元開585元

台股今（4）日開盤小跌29.01點，開盤指數17,055.19點，早盤漲逾30點，來到17,123.03點；台積電（23...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦