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泰國汽車零組大廠六方科-KY 預計7月底上市掛牌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
汽車零組件大廠英屬開曼群島商六方-KY由總經理葛仲林(左)牽線邀約6位合夥人一起創業。黃淑惠攝
汽車零組件大廠英屬開曼群島商六方-KY由總經理葛仲林(左)牽線邀約6位合夥人一起創業。黃淑惠攝

汽車零組件大廠英屬開曼群島商六方科-KY（4569）由總經理葛仲林牽線邀約6位合夥人一起創業，在泰國深耕發展，搭上泰國汽車工業發展的列車，營運跟著一路攀升，現在要回台上市，預計7月底上市掛牌。董事長盧經緯看好，汽車零組件等布局效益發酵，今年有望一季比一季好，下半年的獲利會比上半年好。

六方科-KY預計7月5日舉行上市掛牌前業績發表會，以汽車工業類股掛牌上市，該公司是一家位於精密金屬零件產業鏈中游的OEM製造商，主要產品包括車削、銑削和沖壓三大類，其產品應用範圍廣泛，包括汽車、工業應用、3C電子和醫療等四大市場。

2023年六方科-KY第1季度的營收為3億元，毛利率為19.38%，稅後純益為2793萬元，每股盈餘為1.02元；截至2023年5月底的營收為4.91億元，較2022年同期減少了3.99%，第1季下滑主要是受到工業和3C電子類客戶庫存調整的影響，隨著庫存去化，汽車相關的零組件銷售攀升，業績有望逐季回升。

六方科-KY在泰國深耕，在泰國北柳府有4個廠，主要客戶為全球知名的Tier 1整車廠、光通訊品牌廠和記憶體品牌廠，其產品品質和技術獲得了國際大廠的肯定和信賴。除了在原本的車用、光通訊、雷射應用、科學研究和醫療領域應用追求成長外，還積極布局運動、半導體、航太、工業自動化和物聯網等眾多市場。

展望未來，六方科-KY預計2023年下半年的營運將比上半年明顯增溫。除了工業類客戶重新恢復拉貨外，2023年工業類營收占比有望突破30%。此外，六方科-KY與客戶共同開發新世代產品，例如針對自動化駕駛和節能需求，缸內直噴（GDI）和電子煞車等高毛利零件將隨著新型號的銷售而放量。

另外，由於中美政治角力不斷升級，地緣風險明顯增加，許多歐美廠商加快了對中國的去中國化步伐。作為精密工業重鎮的泰國，具備完整的電動車、工業類產品和3C電子供應鏈，吸引著歐美廠商轉向泰國，六方科-KY整體營運成長可期。

六方-KY董事長盧經緯看好汽車零組件布局效益發酵今年有望一季比一季好。黃淑惠攝
六方-KY董事長盧經緯看好汽車零組件布局效益發酵今年有望一季比一季好。黃淑惠攝

泰國 營收 3C

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