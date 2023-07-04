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外資目標價喊407元 聚陽因「這理由」股價創歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

亞系外資出具最新聚陽（1477）報告指出，公司趨勢持續向上，一旦品牌客戶完成去庫存，先前的預測就會面臨上行風險，隨著成衣市場復甦，並調高本益比至23倍，因此將聚陽目標價由330元進一步調升至407元，維持「買進」評等。

聚陽今（4）日股價在外資的助威下，盤中來到321.5元，漲幅4.5%，股價自六月中旬以來發動漲勢，不僅一舉站上300元大關，並順利突破2015年的高點，創下歷史新高紀錄。不過，從籌碼面來看，截至昨（3）日，土洋法人卻大玩你丟我撿，外資近五個交易日賣超4,215張，投信買超3,927張、自營商買超1,515張。

該亞系外資近期對聚陽連續發出正向報告，並指出先前發布的報告內容被部分市場人士認為過於激進和早期，但從數字來看，聚陽的市場份額增長比預期的要好，此外，受益於多元化的產品和生產基地的分散，加上聚陽提供快速反應訂單的能力，幫助客戶滿足動態需求。

報告中並指出，聚陽對抗景氣循環的能力被市場忽視，聚陽在2015至2017年也曾因美國宏觀環境低迷，延長去庫存周期，但聚陽增強了核心競爭力，並在當前的去庫存周期中，展現對抗大環境下滑的能力。

看好聚陽能夠滿足緊急訂單而獲得市場份額，雖然某些品牌或零售商可能需要2-3個季度才能消化庫存，但短交貨期訂單應該會成為新常態，聚陽因應緊急訂單的能力受到品牌與零售商的青睞，預計這將會為其贏得進一步的市場份額。

聚陽

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