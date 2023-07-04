7/4【早晨財經速解讀】復甦歸來?特斯拉Q2交車量創高 美製造PMI跌至46 Q3真能轉好?

美國股市周一逢國慶日假期提前休市，收盤在特斯拉（Tesla）等電動車股和銀行股帶動下小幅走高。

道瓊工業指數收盤漲10.87點，收在34,418.47點；標普500指數漲5.21點，漲幅0.1%，報4,455.59點；那斯達克綜合指數漲28.85點，漲幅0.2%，報13,816.77點。

迎接美國獨立紀念日到來，美股提前於美東時間下午1點收盤，成交量低於平均水準。周二逢國慶日將休市一日。

特斯拉大漲6.9%，創下今年3月以來的最大單日漲幅。該公司表示，第2季交車量創下紀錄，也帶動競爭對手和電池供應商的股價走高。Rivian Automotive狂漲17%，該公司公布電動車交車量也超過預期，創下自2022年11月以來的最大單日漲幅。Lucid Group 大漲7.3%。

主要銀行上漲，這些公司通過聯準會（Fed）年度壓力測試後調高股息。富國銀行（Wells Fargo）漲1.7%，花旗集團漲1.5%，標普500銀行股指數收高1.5%。

周一公布的美國供應管理學會(Institute for Supply management) 6月製造業指數下滑至46，連續八個月萎縮，且是三年來最低水準，上次觸及這種水準時經濟正因新冠肺炎疫情大流行最初一波感染而陷入困境。

Ameriprise Financial首席經濟學家Russell Price說，在經濟走軟的程度和那可能阻止Fed進一步升息的程度之間，市場有所取捨。

投資人等候即將到來的財報季以及周五的非農數據等經濟指標，了解經濟的健康程度。

BMO Capital Markets策略師Ian Lyngen說：「聯邦公開市場操作委員會的緊縮是決定再加一次、兩次還是不加息，都將取決於即將公佈的數據。」