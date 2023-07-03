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除權息旺季到 證券商推活動鼓勵「以權代股」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股進入除權息旺季，近來愈來愈多投資人透過買進權證參與除權息行情，除「以權代股」除享有權證使用資金較少、交易成本較低的好處外，權證還具備股利自動再投資的特性，讓投資不中斷。

為鼓勵投資人靈活運用權證參與除權息行情，元大證券今夏特別推出「買元大權證FUN大開箱趣」活動，活動期間為7月3日至8月27日，只要是元大證券客戶，都可登入活動網站簽署參加活動，就有機會獲得多重好禮。

第一重，在活動期間內，任一營業日累積買進「元大權證、牛熊證」金額達新台幣1,000元，即可登入網站領取限量星巴克大杯那堤兌換券。

第二重，可參加「買元大權證FUN大開箱趣」活動，活動分為八周，每周都有不同主題的五項獎品供投資人選禮抽獎，獎品琳瑯滿目，包括旅遊、美食、療癒及3C商品等，總價值超過百萬獎品。

每周最大獎是以「盲盒開箱」活動方式進行選禮抽獎，參加者用較少的點數，就有機會抽到當周最大獎，內容都是超值神秘好禮。

元大證券表示，「元大權證 FUN大開箱趣」活動規則相當簡單，活動分為八周，當周累計買進「元大權證、牛熊證「金額達1,000元，就可以累積1點；累積買進「元大權證、牛熊證」金額達2,000元，就可以累積2點。

以此類推，當周最多可以累積500點，參加者可以在活動網頁上，依照顯示累積點數自由選禮抽獎，但要特別留意，當周未使用完點數，會在下周歸零，無法跨周使用。

活動期間提供的多重好禮，除滿千享大杯那堤活動外，單一身分證字號可重複中獎，買越多選禮點數愈多，抽到獎品的機會愈大。

權證 元大

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