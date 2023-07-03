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凱基證券營運持續管理獲 ISO 22301驗證 接軌國際獲信賴

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券宣布，獲國際驗證機構英國標準協會(BSI)專業稽核團隊審核通過「ISO 22301：2019營運持續管理 (Business Continuity Management, BCM)系統」驗證，以確保面臨等重大風險事件發生時，營運持續不受影響，並於日前舉辦授證儀式。

凱基證券總經理方維昌表示，對於無法預測、甚至益加嚴峻且極端天災及人為事故，企業更需要預先準備、培養出可從容應對的復原力，以降低營運中斷的可能性或損害程度，進而保障客戶的利益。

為健全公司災害防救體系、強化災害預防或應變措施、規劃各部門運作與業務推動方式，公司設置組織推動日常維運及緊急應變機制，持續精進營運持續管理制度與國際標準接軌，使災害發生或有發生災害之虞時，得順利啟動備援機制，提升凱基證券營運韌性，以維護人員安全並提供客戶更安全、更有保障的金融服務環境。

凱基證券為強化危機管理及災害應變的管理機制，去年3月委託勤業眾信聯合會計師事務所進行「ISO 22301:2019 BCMS」認證導入輔導專案，以全組織角度進行內部議題與外部處境的全面性考量。

同時，訂定「營運持續政策」與相關、可量化的「營運持續目標」，盤點各項業務活動，執行營運衝擊分析及風險評鑑流程，識別關鍵業務活動及其所需之資源，擬定對應之營運持續策略及計畫，確保關鍵業務在規劃時間內回復最低營運持續水準，並藉由實際演練驗證計畫的適切性及有效性，金融業相較其他行業重視風險管理，確保營運持續的能力越趨重要。

凱基證券通過ISO 22301國際認證為一項重要里程碑，秉持「以客戶為中心」、「值得信賴」的核心價值，將持續以領先同業之規格打造營運不中斷的金融服務，陪伴客戶迎向富足人生。

凱基證 金融業 原力

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