臺灣優選多因子30指數即時指數7月3日上線

臺灣指數公司新編臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數（簡稱「臺灣優選多因子30指數」），自2023年7月3日（周一）起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

臺灣優選多因子30指數以上市上櫃普通股為母體，經流動性檢驗、市值篩選、獲利能力、財務品質及下行風險等多因子篩選後，結合近一年度EPS成長率及近一個月益本比計算投資價值分數，投資價值分數或規模分數達標準者被列為合格股票，再運用低波動指標排序選取30檔成分股。指數權重計算方式以自由流通市值加權，表彰市值代表性與獲利能力兼具之多因子投資組合績效表現。

臺灣優選多因子30指數每年5月及11月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為102.25%、夏普比率為94.65%及2022年殖利率為5.42%，表現均優於加權指數（84.33%、81.99%、3.72%）及臺灣全市場指數（89.95%、82.85%、3.62%）。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為光寶科（2301）、台積電（2330）、聯強（2347）、廣達（2382）、臺企銀（2834）、永豐金（2890）、緯創（3231）、和碩（4938）、上海商銀（5876）及力成（6239）。