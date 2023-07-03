臺灣創新科技50指數即時指數7月3日上線
臺灣指數公司新編臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數 (簡稱「臺灣創新科技50指數」)，自2023年7月3日（周一）起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。
臺灣創新科技50指數運用FactSet的 Revere Business IndustryClassification System (RBICS)產業分類，選取營收符合核心科技概念，通過流動性檢驗、規模及資訊揭露等標準，再經研發創新、股價動能及獲利能力等指標篩選合格，依照發行市值擇優選取 50 檔股票，以表彰持續創新科技類股的投資組合績效表現。
臺灣創新科技50指數於每年4、10月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為144.15%及夏普比率為88.28%，表現均優於加權指數（84.33%、81.99%）及臺灣全市場指數（89.95%、82.85%）。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為聯電（2303）、台達電（2308）、國巨（2327）、台積電（2330）、智邦（2345）、瑞昱（2379）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、力旺（3529）及日月光投控（3711）。
臺灣指數公司表示，有別於市場科技主題型產品投資單一主題，臺灣創新科技50指數涵蓋範圍更廣泛且具分散性，包含半導體、通訊、智慧移動、雲端運算等多個主流大趨勢，期可藉由指數化商品發行，提供投資人更有效率且具分散性的投資工具選擇及參與創新科技趨勢投資的便利管道。
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