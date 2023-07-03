臺灣創新科技50指數即時指數7月3日上線

臺灣指數公司新編臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數 (簡稱「臺灣創新科技50指數」)，自2023年7月3日（周一）起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

臺灣創新科技50指數運用FactSet的 Revere Business IndustryClassification System (RBICS)產業分類，選取營收符合核心科技概念，通過流動性檢驗、規模及資訊揭露等標準，再經研發創新、股價動能及獲利能力等指標篩選合格，依照發行市值擇優選取 50 檔股票，以表彰持續創新科技類股的投資組合績效表現。

臺灣創新科技50指數於每年4、10月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為144.15%及夏普比率為88.28%，表現均優於加權指數（84.33%、81.99%）及臺灣全市場指數（89.95%、82.85%）。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為聯電（2303）、台達電（2308）、國巨（2327）、台積電（2330）、智邦（2345）、瑞昱（2379）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、力旺（3529）及日月光投控（3711）。