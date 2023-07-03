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台股重返萬七 後市唯量是問

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台股今（3）日在美股指數反彈帶動下，指數跌深反彈，早盤開盤跳空越過5日均線後，隨量能持續走高，10日均線也被克服，盤面上，上漲家數明顯多於下跌家數，加上櫃買指數領先創反彈高下，終場指數上漲168點，指數收在17,084點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國5月個人開支月升幅由4月的0.6%降至0.1%，另外Fed重視的通膨指標─核心個人消費開支平減指數年增幅放慢至4.6%，也低過預期的4.7%，整體PCE升幅縮至3.8%的逾兩年低位，符合預期。

密西根大學6月消費信心指數終值為64.4，高過初值的63.9，未來一年的消費者通膨預期為3.3%的逾兩年低位，5至10年的通膨預期為3%，兩者均與初值數字一致，經濟數字好轉提供股市反彈的養分。

隨時序進入7月，統計過去10年的7月類股表現，食品股上漲機率高達80%，平均漲幅1.4%，表現最好，其次電腦周邊、其他、運輸類股上漲機率70%；至於通信網路上漲機率為0%，平均跌幅3.5%，表現最差，塑膠、生技醫療、電子通路、資訊服務上漲機率也在30%附近，表現不佳。

從量價來看，今日開盤指數反彈突破5日均線，由於5日均線從6月20日跌破後，大盤始終未能收服，指數再度回到短期均線之上，盤中收盤也站穩10日均線，量能回到短期均量之上，5日均線有機會止跌翻揚，加上5日RSI指標回到50多方區，日KD指標開口收斂，後續量能若能維持在短期均量之上，指數應該有機會持續反彈。

通膨 消費

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