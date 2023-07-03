鴻海除息前收漲 網友喊「海公公什麼時候要起飛啊...」

台股本周有多檔科技股、貨櫃股、重量級傳產股將除息，長榮（2603）上周五除息後今（3）日拉出第二根漲停板，萬海（2615）一日填息，明日將除息的陽明海運（2609）、鴻海（2317）的表現也深受市場期待，網友大喊「明天公公跟阿明表演」、「海公公什麼時候要起飛啊......」。

鴻海今日以114元開出，終場收在115元，上漲2元，漲幅1.76%，明日將除息，每股配發現金股利5.3元；陽明也是明日除息，每股配發現金股利20元，今日收在漲停69.3元，成交量超過27萬張，高居個股成交量冠軍。

長榮上周五除息首日飆上漲停收盤，今日再拉出第二根漲停，收在102.5元，排隊買單超過10萬張，長榮強勢的填息表現，引來市場關注，網友也是熱烈討論，有網友在PTT上表示，「長榮亮燈了，大航海時代開始啦！！」、「阿榮又燈了 好輕鬆」、「除息前賣掉的哭暈在廁所」、「長榮再鎖一根！明天高歌離席！衝衝衝」、「就跟你們說航運這次是玩真的」、「海運到明天開盤還是大漲，明天盤中才會開始有調節」、「忽見航運飛上天」。

也有網友說，「開船囉~~~~~阿明明天上看漲停」、「陽明明天除息能複製長榮嗎？」、「這樣明天陽明除息是要割還是漲啊」、「阿明我是不敢追啦。」、「阿明跟著長榮提早反應了，還能填息嗎」；另外，有網友直言，「明天公公跟阿明表演」，也有人高喊「海公公什麼時候要起飛啊......」。

鴻海在除息前股價收紅之外，明日將除息的還包括鴻海、和碩（4938）、華碩（2357）等，其中，鴻準（2354）每股將配發1.6元現金股利，今日收在56元，上漲0.4元；和碩每股配發4.0034元，今日收在76元，上漲1.2元；但華碩則是收在312.5元，下跌2元，明日除息，每股預計配發15元現金股利。